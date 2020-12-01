Fight Back！第18季SBL周六新莊開打擴大轉播 5隊戰百場
Fight Back！第18季SBL周六新莊開打擴大轉播 5隊戰百場
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-12-01 17:48:42
第18季SBL超級籃球聯賽本周六(5日)在新莊體育館開戰，本季以「Fight Back」為核心精神，賽季自12月開始直到明年4月，共打100場例行賽，本季也擴大轉播服務，和另一聯盟競爭人氣，明日起開始售票。
今日開賽記者會公布本季核心「Fight Back」，視覺設計特別使用各隊代表色與黑色元素座結合，配上各隊代表球員充滿拚勁的照片，打造專屬風格，五隊代表教練和球員也出席分享新賽季期許。本季有衛冕軍台啤、裕隆、璞園、台銀及九太科技參戰，5隊各自展開40場例行賽競逐，共10個循環、100場例行賽，將在台北和平籃球館、新北市新莊體育館、板橋體育館、桃園市立體育館、彰化體育館以及高雄鳳山體育館6座場館進行。
例行賽門票將於2日在年代售票系統及四大超商購票機台開始販售，本季也擴大轉播，電視部分將由緯來體育台、緯來精采台及公共電視共同提供，網路直播則可以收看YAHOO運動、GetWin Sport Youtube頻道、麥卡貝網路電視平台或SBL粉絲專頁。