中市府發行兒童卡　議員批：把家長當「盤子」？

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黃馨慧表示，當年龍團隊贈送300萬張「花博卡」、狂語「連剛出生嬰兒都有一張」，市府窮盡所有公務資源及人力，最後仍剩下144萬張餘卡﹔不料，盧團隊又發起第二次「全民綁卡」運動，到底有多少市民會主動綁卡？若市民沒時間或忘記，是否延續10年的公車免費政策、就形同變相取消？
黃馨慧說，台中因為人口數逐年攀升，提升大眾運輸人次、補貼費用自然也「水漲船高」，市府若擔心10公里公車免費預算逐年增加、造成市庫負擔，為何又要推出「雙十公車」政策、加碼更多公車補助？免費公車預算每年超過20餘億元，的確是一筆龐大開支，但外國人或非市民也有很多人生活在台中、或者安排觀光旅遊消費在台中，對民生經濟有正面效益，政府不檢討並改善預算編列方式，反而用限定「綁卡」，會不會造成「不必要」的民怨？
黃馨慧指出，中市府交通局臉書上，對於「市民限定」其實已經有不同聲音，聲音多到交通局小編乾脆不回應？有網友說「山海屯城四場就代表280萬市民都會了解？」、「線上申請跟本沒意義、申請完了還是要去臨櫃辦理、多此一舉」、「會不會可憐了外縣市在台中就讀就業的年輕人，省下一點錢，人情味都沒了，台中市變外地人覺得最醜的城市」、「我們台中市民不是都有花博卡了，那是台中市民限定為何還要再去綁定，是否多此一舉」。
黃馨慧認為，市府發行「兒童卡」空有公權力及行政權，不能處理剩卡「權屬」問題已算失職，又沒有事先調查6至12歲兒童多少人沒有電子票卡，就採「臆測法」認定兒童可能較無票卡，且「不容易」買到半價卡片，執意要發給兒童每人一張「兒童卡」，這與當年「花博卡」行政「沒預算、先採購」根本是政策翻版，如此草率發卡，市把台中家長當盤子嗎？
黃馨慧說，市府所謂「申請制」，申請窗口一定是發卡單位，也就是「市政府」或「交通局」，為何學生「申請」窗口是「學校」？學校是教育機關，非屬交通局管轄，交通局將學校列為業務申請窗口，恐是「便宜行事」舉措，老師有權拒絕配合辦理。
盧秀燕表示，剩下的花博卡140萬張，但因決算沒過，因此該批卡尚不能使用，否則有法律問題。
針對「市民綁卡」，盧秀燕說，捷運綠線馬上上路，明年起又有雙十公車市民限定，有綁卡的市民搭公車最多只收10元， 否則要跟外縣市民眾一樣收費，因台中6到12歲兒童多數沒有卡，市府送一張綁好的卡，小朋友就可以享受搭車優惠，搭捷運還半價，送兒童卡就是友善兒童更減輕家長負擔，這個政策可以幫市民省錢，有綁卡的市民可以享受免費。