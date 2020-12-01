中市「牛哥豬弟」標章 議員諷：變成「平安符」？
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-01 18:20:26
美國萊豬預計元旦進口台灣，台中市議員黃馨慧質詢表示，台中市政府所發「牛哥豬弟」食安標章，根本未經衛生局基本檢驗食材或源頭流程就隨意發送，民眾若以此為參考選擇食物，等同食安漏洞，民眾不知情食用到萊豬，市府是否需要承擔責任？
黃馨慧表示，市府衛生局「牛哥豬弟」食安標章首次發送3萬張，之後又加印贈送民眾，很多市民相信政府，直覺的參考豬弟標章、選擇小吃店或攤商品嘗美食，但標章倒底可不可信？ 黃馨慧說，目前在台中市大街小巷，甚至有國小學校營養午餐為了取信家長，也將「豬弟」標章貼在大門柱子上，沒有經過衛生局任何基本檢驗或認證、形同廣告的貼紙、到處發送、就像民間習俗「平安符」、為了安人心，台中市政府作為會不會造成食安漏洞？等政府稽查發現有問題、才開出鉅額罰款，已經有多少萊豬吃進市民肚子裡？黃馨慧也指出，中央所核發認證標章，廠商需要「申請」並提出肉品源頭證明，經過政府單位核准核發，這樣都還不一定保證沒有萊豬混入，台中市政府有標章貼紙的認證流程嗎？民眾消費看到這張貼紙，可不可以保證吃不到萊豬？