刪1億！嘉縣議會刪公務員退撫預算 創綠營執政後最多
刪1億！嘉縣議會刪公務員退撫預算 創綠營執政後最多
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-12-01 18:54:13
嘉義縣議會今(1)日上午進入縣府總預算的2、3讀會，通過無黨籍議員蔡奇璋提議將列編9億多元的公務人員退休撫卹金，刪減1億元，創綠營執政嘉義縣後的刪減最多紀錄。
嘉義縣議會今天進入縣府總預算2、3讀會議程，在公務人員（含警察）退休撫卹金部份，縣府列編新台幣9億多元，蔡奇璋認為，退休預算年年都在增加，認為在人事費用的編列情形浮濫，提議刪減1億。因在場議員均無人反對，所以大會隨即通過蔡奇璋的提議，創民進黨在嘉義縣執政20餘年來，預算刪最多的紀錄﹔縣府人事處長劉燦慶表示，退撫預算明年執行支出如果不足，會再提出追加預算送議會審議；財政稅務局長蕭俊明則說，刪減預算後，歲出預算由301億元減為300億元，歲入與歲出的差短，由1.38億元減少為0.38億元。縣長翁章梁會後指明，這筆預算並非浮濫超編，是縣府根據明年公務人員、警察人員退休申請人數，所預估編列出的預算，蔡奇璋議員根據以往縣府決算的經驗，認為實際公務人員的退休人數，與編列預算差距大，才會主張刪減。