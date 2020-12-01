影／松大彰基分校戶外教學　銀髮學員讚悠閒又驚喜

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切膚之愛基金會執行長詹麗珠表示，松年大學彰基分校為及早因應人口老化，促進長者身體健康、延緩老化，長者除了身體上的活動，還有心理的需求，所以來到松年大學上課吸收新知、結交好友，擁有健康活躍的社交圈是非常重要的。
此次旅遊行程係由最熱心的李妙吟班長（70歲）所精心安排，還有多位同學出錢出力，準備豐盛的早餐和水果，讓大家都盼著戶外教學日的到來。長輩們一路上吃吃喝喝、開心的聊天，首先抵達新竹九芎湖生態園區，因為昔日當地多九芎樹而得名，九芎湖其實是被二山包圍的狹長型山谷，並不是湖。
此地溪谷密佈、山巒疊翠，成為富麗農村示範點，以秀麗的農村風情聞名，成為新竹縣境內第1個環境教育設施場所，近年還積極推動栽種對環境極度敏感的愛玉，以搭配愛玉小蜂，為當地社區的生態特色。這裡的步道皆鋪上石階、紅磚或枕木，寬闊好走，很適合長輩們散步吸收芬多精，來趟小運動舒緩筋骨。上午的行程就在開心逛市集吃吃、買買當地農產品中結束。
午餐後，學員們都迫不及待要趕快前往今天最期待的行程，「Xpark」台灣首座新都會型水生公園，透過空間演出與科技的融合，連氣溫、濕度、味道與聲音都讓長輩們感受到360度的沈浸式空間，用五感讓大家彷彿身歷水中其境，超大水族箱利用天然光線灑落，讓波光映照大片魚群，長輩們驚呼連連、駐足許久；另外，180度環景設計，打造全台首座珊瑚生態展廳，地面的深海投影畫面，讓長輩們深深感受海洋之美。
70歲學員施秋妍說，在台北工作到退休後選擇回到彰化，很慶幸有松大的課程豐富了退休生活，今天戶外教學行程真的很厲害，水族館又大又美、又處處讓人驚喜。