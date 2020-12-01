遭推舉民進黨北市黨部主委 吳怡農：一定有人比我更適任
遭推舉民進黨北市黨部主委 吳怡農：一定有人比我更適任
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-01 18:31:34
民進黨北市黨部主委，從今年年中主委選舉後難產至今，傳出民進黨內有初步共識，擬推舉民進黨智庫副執行長、壯闊台灣發起人吳怡農接任。不過對此吳怡農今天（1日）下午發布聲明，表示北市黨部主委工作責任重大，「黨內比我有經驗的前輩很多，一定有比我更適任的人」，婉拒被推舉擔任主委一事。
民進黨北市黨部主委，自從今年年中各地方黨部主委選戰開始，因為分屬綠色友誼陣線的前立委薛凌，以及湧言會的前台北市議員王孝維，兩人紛爭不斷，讓黨中央介入暫停選舉，由黨部執委葉同慶代理主委至今。傳出黨中央打算重啟選舉，並由兩派都能接受的吳怡農擔任市黨部主委，而黨中央中執會即將在明天（2日）提案修改「黨員入黨辦法」，及「黨職人員選舉辦法」2項內規。對此吳怡農今天下午也透過通訊軟體發表聲明，表示中執會將討論入黨與選舉辦法的修正案，鼓勵更多新血參與黨務，吳怡農認為這對民進黨的發展是好的方向，但北市黨部主委一職，吳怡農直言「這個工作責任重大，涉及市長與議員候選人的提名以及後續的輔選，對於民進黨在台北的發展，非常關鍵。」吳怡農說，「黨內比我有經驗的前輩很多，一定有比我更適任的人」。吳怡農也強調，哪裡跌倒就從哪裡站起來，現階段還是以壯闊台灣聯盟的工作為主。似乎也間接否認了被推舉為北市黨部主委一職的說法。