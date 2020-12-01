三星帝國17歲「小公主」生活照曝光！99%韓國人望塵莫及

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李健熙的獨子李在鎔，與食品廠大象集團的千金林世玲於 1998 年結婚，林世玲在婚後陪同就讀哈佛博士的李在鎔前往美國，並在李健熙因肺癌於美治療時盡心治療。據網路資料。大約在 2000 年下兒子李智昊、 2004 年生下女兒李元洙。但回到韓國後，林世玲傳出因與公婆不和、李在鎔對林家企業危機不願伸出援手，逐漸心生不滿，兩人在 2009 年訴請離婚，子女由李在鎔扶養。
根據韓國媒體，三星李氏家族對未成年成員的隱私非常重視，因此 2 個小孩的公開照片十分稀少。不過李在鎔出了名的疼女兒，多次自稱是「女兒笨蛋」會抽空帶孩子們看棒球、觀看女兒的芭蕾舞表演。2014 年前往中國出席博鰲論壇時，還拿出手機給記者看李元洙的照片問：「你看我女兒長大了吧！」
李元洙的生活，就像是韓國連續劇中，大財團的公主一樣，讓一般韓國民眾望塵莫及。在底層掙扎著、刻苦念書考上名校再進入財團工作，汲汲營營的生活、爭取那一點點的成功，但有些人可能一出生就含著富可敵國的超級金湯匙。
據韓國媒體，李元洙自小學習芭蕾，並加入韓國國立芭蕾舞團的青年劇團，13 歲成為劇團巡演《胡桃鉗》史上最年輕的主舞。李元洙在韓國就讀的學校是「首爾龍山國際學校」（ YISS ），一年學費高達 2000 至 3000 萬韓元（約台幣 51 萬至 77.5 萬），學校課程皆以留學為未來的規劃，大部分的學生畢業後會就讀美國常春藤名校或其他頂尖大學。
後來，據傳李元洙前往美國就讀康乃狄克州的知名私立高中「喬特羅斯瑪麗中學 」（ Choate Rosemary Hall ）學費約一年 6 萬美元（約台幣 171.6 萬），不過有謠言指後來李元洙也離開了該中學，目前可能在加拿大或是首爾。
李元洙在「喬特羅斯瑪麗中學 」結交的也是來自世界各地的政商名流子女。韓國網友找到疑似李元洙的 Instagram 帳號，一張看似為高中舞會的合照中，包括印尼菸草會長 Tan Siok Tjien 的孫女、中國百度董事長的三女兒、美國科技公司甲骨文CEO（未說明姓名）的女兒、美國參議員 Timothy Scott 的女兒等人。
雖然李元洙的生活，讓 99% 的韓國人望塵莫及，但三星集團的小千金有時也會表露出 17 歲少女的可愛，在社交帳號的照片中，可以看到她身著韓國潮牌「NERDY」的外套與友人合照，她也說自己喜歡 Wamma One、防彈少年團（ BTS ）等偶像團體。