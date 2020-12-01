影／準備搶進風機產業鏈　引進全亞洲最大的研磨機

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縣長王惠美今（1）日前往參與啟用剪綵典禮，稱讚總經理許祥啟青年創業有成，特別來鼓勵，縣府近年也有青年創業的SBIR補助計畫，最高額度100萬元，謝謝所有為台灣不斷努力的企業，歡迎來彰化投資，只要有願意來彰化投資，縣府會提供單一窗口全力配合，讓大家很快可以投入生產把錢賺回來。
王惠美表示，許祥啟在24歲時就開始創業，短短十多年時間就有如此規模，不僅肯做且眼光看得遠，廠內原本就已自動化、機械化，總經理睿智再進口這台機械，如虎添翼，且不斷的引進新技術，這就是立足台灣、放眼天下的關鍵，才能不斷的成長茁壯，時代在變、科技日新月異，要立於不敗，就是要不斷的創新求新。
許祥啟指出，公司引進日本太陽工機2.5米立式磨床及全廠智慧機械串聯啟用，有很多零件都能於台灣製造且達到國際級的水準，精確度相當高，達到0.002mm(2μm)，不僅配合政府發展綠能產業所需的重要的大型零組件，也可以協助工具機產業升級。
許祥啟表示，該公司以往主要以代工為主，這次引進本太陽工機2.5米立式磨床及全廠智慧機械串聯啟用，可專門生產大型軸承，精密度可達0.002mm，比頭髮還細，未來可應用於風機、重力機械、吊車等方面，讓關鍵零組件可以台灣製造，又同時具有國際水準。
許祥啟說，這個從日本引進專門生產大型軸承的大型研磨機，總重45 .5噸，尤其是5000萬元的「豪宅」身價更讓人雙眼為之一亮，其中精密度可達0.002mm，也可協助工具機產業升級。