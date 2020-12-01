獨／CHINA AIRLINES字體變小　華航首架777F貨機今晚抵台

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獨／CHINA AIRLINES字體變小　華航首架777F貨機今晚抵台

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-01 19:15:33｜update2020-12-01 19:19:35

華航747-400F
▲華航引進 777F 貨機，首架機身編號 B-18771 將於今（ 1 ）日晚間約 8 時抵達桃園機場，研判會在台灣完成最後的「台灣意象」塗裝。圖為華航 747-400F 貨機。（圖／NOWnews資料照，呂烱昌攝）
華航自今年底引進 777F 貨機，最新塗裝造型日前在網路上曝光，將 CHINA AIRLINES 字體縮小移至機尾，機身則留下大片空白，未來將規畫具有「台灣意象」塗裝。根據航空資訊網站 flightradar24 資料，華航首架 777F 貨機，機身編號 B-18771 將於今（ 1 ）日晚間約 8 時抵達桃園機場，機身仍維持大片空白，預料新塗裝將會在台灣完成。
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根據國外網站曝光照片，華航 777F 貨機將 CHINA AIRLINES 字體縮小，並移動至靠近機尾處， CARGO 及紅色篆刻則是消失，機身保留大片空白處。華航日前表示， 777F 新機目前仍在試飛階段，尚未正式出廠， 777F 貨機是全新機隊，特別規畫全新塗裝樣式，新機隊塗裝將會適時正式對外公布；交通部指出，新塗裝將會增加「台灣意象」。
▲根據航空資訊網站
▲根據航空資訊網站 flightradar24 資料，華航首架 777F 貨機，機身編號 B-18771 已自美國佩恩機場（ PAE ）起飛，預計今日晚間約 8 時抵達桃園機場（ TPE ）。（圖／翻攝自 flightradar24 ）
不過，根據航空資訊網站 flightradar24 資料，華航首架 777F 貨機，機身編號 B-18771 已自美國佩恩機場（ PAE ）起飛，預計今日晚間約 8 時抵達桃園機場（ TPE ），目前該網站並未更新機身塗裝照片，研判會在台灣完成最後的「台灣意象」塗裝。
華航證實， 777F 新機已於台北時間 12 月 1 日上午 7 時自西雅圖起飛，預計今日 8 時抵達桃園機場，但對新塗裝問題仍保密到家，僅低調回應 777F 貨機將特別規畫全新塗裝樣式，新機隊塗裝將會適時正式對外公布。
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