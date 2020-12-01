影／解決「燒稻草」造成空污　青農免費收運稻草　

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田中鎮有「台灣米倉」之稱，近期境內進行二期稻作收割，因此燒稻草情況大增，當地青農王崇仁駕駛稻草打包機，將稻草迅速綑綁，一捆一捆置於田間，卻別有風情，還吸引田中鎮長洪麗娜及民眾來拍照。
王崇仁表示，種植6公頃水稻，每次收割後處理稻草就成為一大難題，而近年政府積極取締燒稻草空汙，所以購買稻草打包機處理稻草，每15秒就能快速將稻草捲成一捆，每捆約20公斤，每分地約可打包25至30捆，十分經濟省事。
彰化縣環保局局長江培根表示，今年彰化縣已裁罰52件燃燒稻草汙染案，去年也有裁罰38件，燃燒稻草造成空氣汙染，依空汙法可處罰1200元到10萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿觸法。
「稻草再利用好處多！」王崇仁說，即將進入冬季，稻草可覆蓋瓜田、菜田或果園，減少農作及秧苗凍傷；另外也能避免田間、果園雜草叢生，降低除草劑噴灑，節省買藥錢與人力割草，達到友善環境。
洪麗娜指出，每逢稻子收割的時候，燃燒稻草這樣的習性在屬於偏鄉的田中鎮而言似乎一直存在著，有民眾就說是因為農民沒有被環保局罰過才會繼續燒稻草，不過這樣的說法似乎不正確，因為有民眾就說，她公公因為燃燒稻草被罰五千元還要去上課，從此以後就不敢再燃燒稻草了，將請公所農業課人員與鎮內農民溝通，避免燒稻草，降低空汙問題。