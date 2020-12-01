影／解決「燒稻草」造成空污　青農免費收運稻草　

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影／解決「燒稻草」造成空污　青農免費收運稻草　

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-12-01 20:10:00

稻草打包
▲田中鎮青農王崇仁專門免費收稻草再利用，捲起來的稻草意外成為農村美景，甚至吸引民眾拍網美照。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）
正值二期稻作收割期，農民燒稻草造成空氣汙染，甚至濃煙妨礙道路行車視線等，彰化縣田中鎮青農王崇仁自行添購稻草打包機，解決自家稻田稻草問題，而捲起來的稻草還意外成為美景，吸引民眾來拍照。
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▲青農王崇仁自行添購稻草打包機，解決自家稻田稻草問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲青農王崇仁自行添購稻草打包機，解決自家稻田稻草問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）
田中鎮有「台灣米倉」之稱，近期境內進行二期稻作收割，因此燒稻草情況大增，當地青農王崇仁駕駛稻草打包機，將稻草迅速綑綁，一捆一捆置於田間，卻別有風情，還吸引田中鎮長洪麗娜及民眾來拍照。
王崇仁表示，種植6公頃水稻，每次收割後處理稻草就成為一大難題，而近年政府積極取締燒稻草空汙，所以購買稻草打包機處理稻草，每15秒就能快速將稻草捲成一捆，每捆約20公斤，每分地約可打包25至30捆，十分經濟省事。

▲王崇仁駕駛稻草打包機，將稻草迅速綑綁，一捆一捆置於田間，卻別有風情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲王崇仁駕駛稻草打包機，將稻草迅速綑綁，一捆一捆置於田間，卻別有風情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）
彰化縣環保局局長江培根表示，今年彰化縣已裁罰52件燃燒稻草汙染案，去年也有裁罰38件，燃燒稻草造成空氣汙染，依空汙法可處罰1200元到10萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿觸法。

「稻草再利用好處多！」王崇仁說，即將進入冬季，稻草可覆蓋瓜田、菜田或果園，減少農作及秧苗凍傷；另外也能避免田間、果園雜草叢生，降低除草劑噴灑，節省買藥錢與人力割草，達到友善環境。

▲田中鎮長洪麗娜也被這美景吸引，並認為將稻草回收再利用才是更環保的方式，要求公所農業課加強宣導。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲田中鎮長洪麗娜也被這美景吸引，並認為將稻草回收再利用才是更環保的方式，要求公所農業課加強宣導。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 01）
洪麗娜指出，每逢稻子收割的時候，燃燒稻草這樣的習性在屬於偏鄉的田中鎮而言似乎一直存在著，有民眾就說是因為農民沒有被環保局罰過才會繼續燒稻草，不過這樣的說法似乎不正確，因為有民眾就說，她公公因為燃燒稻草被罰五千元還要去上課，從此以後就不敢再燃燒稻草了，將請公所農業課人員與鎮內農民溝通，避免燒稻草，降低空汙問題。
 
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