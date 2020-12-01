是否支持郭台銘選2024？鄭文燦：沒和郭談政治
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-01 21:14:22
桃園航空城公司今(1)日舉辦「2020桃園航空城產業論壇」，除了邀請各領域產業關鍵領袖與會對談，以及進駐企業簽署合作備忘錄，鴻海集團創辦人郭台銘也應邀出席演講，桃園市長鄭文燦會後受訪指出，航空城現在進入實質開發階段，郭董是以比較大格局看待航空城計畫，認為航空城應該成為創新產業中心，讓台灣在東北亞跟東南亞樞紐地位做最好的發揮。
鄭文燦表示，航空城已經進入實質開發階段，現在進行土地分配登記及地上物查估補償 ，將來航空城會有3百公頃的產業專區、74公頃的自由貿易區，計劃引進航太維修、物流產業、雲端產業、生技醫療產業、智慧車輛產業及綠能產業，同時透過引進第五代行動通訊（5G）、物聯網（IoT）或人工智慧等新技術，讓航空城成為一個創新產業的中心，帶動國家進步。鄭文燦提到，航空城目前招商階段已經有非常多的廠商簽訂MOU，表示願意投資進駐航空城，包括鴻海集團轉投資的臻鼎科技、永齡生技也在今天參與簽署，市府歡迎所有高科技產業進駐航空城。
鄭文燦表示，桃園是全台工業產值連續十年全國第一名，他擔任市長六年來，全市人口成長21萬人，他的責任與工作就是把桃園打造成一個更好生活、更好就業、更好投資的地方，這是他看待航空城一個很重要的原則。
由於今天是郭台銘在美國總統大選結束後第一場公開活動，郭在演講時還稱鄭文燦是「好官」， 對於郭董的力挺，鄭表示，他在選後也跟郭董有多次對話機會，郭一直認為台灣應該掌握自己的優勢，掌握國家發展的契機，所以他談的都不是單一的事情，例如郭認為航空城不只是增加機場的物流，跟人流的營運量，而是應該成為一個創新產業中心，能夠讓台灣在東北亞跟東南亞樞紐地位做最好的發揮。
鄭文燦說，他和郭董的幾次對話都沒有談到政治層面，但郭對國家發展有很深刻的看法。媒體追問若郭2024再選總統，或郭有意進軍媒體競爭52台頻道，是否會給予支持？鄭回應，他沒和郭董討論過政治，也沒聽說他要進軍媒體。