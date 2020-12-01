2歲女兒喊別人爸爸　王傳一投訴老婆：要訓練

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王傳一11月接到邀約，每天慢跑5公里，激瘦3公斤，調整好體能狀態，他表示節目要介紹台灣文化歷史，對身為混血兒的肯納比較困難，剛好他過去拍戲超過10年，台灣各地繞了不少地方，「我是非常熟的」，所以能自然呈現熱愛這片土地的感覺。而且節目走訪的職人們，都很願意讓主持人體驗工作內容，王傳一上周才去體驗米雕刻字，對他來說是變相增加演員的養分。
節目須出外景，王傳一靠每天和妻女視訊解相思，他笑說女兒先前收看《請問 今晚住誰家》，「分不清楚李仁哥跟我誰是他爸，我跟老婆說不行，那要訓練，怎麼可以認錯呢」，現在女兒2歲半，已經很會認人，看到王傳一的偶像劇，還會跟媽媽林筱薇告狀：「爸爸跟阿姨kiss。」讓王傳一苦笑：「母女連成一氣。」
因為疫情影響，王傳一今年戲約較少，但是升格爸爸後親子業配增加，「自從有小孩，我覺得生活品質比較重要，以前存的錢也夠，寧願多一點時間在家」，40歲挑戰主持領域，也讓他充滿期待，「我觀察去年只有1組來賓Janet是女生，總要吸引男性觀眾」，因此第一集請到任容萱助陣，李國毅也說只要王傳一開口，上節目隨時OK。
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