太陽光電火警搶救忌水 須用乾粉或二氧化碳滅劑以免感電
太陽光電火警搶救忌水 須用乾粉或二氧化碳滅劑以免感電
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-12-02 10:20:00
今年9月，台南地區的廢棄鹽灘地，建置的全台最大太陽能光電廠，在完工試運轉時，竟接連2周發生轉換電流控制設備發生火警，因有感電危險，部份民眾因而對太陽能光電設施建置起戒懼心﹔嘉義縣消防局呂清海局長表示，搶救太陽光電火警，不能用水滅火，要用乾粉或二氧化碳滅劑，才不會有感電。
建置太陽能光電，是中央政府全力推動的綠能政策，曝露在烈日下運作的光電設施，疑因「通風不佳，電場規模大，瞬間電流造成線材負荷不了」等因素引發火警，光電板在陽光或有照度光下，即會產生電壓，形成消防人員在救火時，恐有遭「感電」致命的搶救難度。對於太陽能光電廠的搶救原則，呂清海局長指出，太陽能板易受日光或有照度光線照射後產生電壓，所以當太陽能板(廠)發生火災，或鄰接物火災輻射至太陽能板時，都會產生電壓引起感電，因而切勿貿然射水。火災初期到殘火處理，現場指揮官應隨時提醒火場搶救人員避免感電。
呂清海說，救災人員應著完整無破損的乾燥消防衣、帽、鞋、手套、頭套、空氣呼吸器、救命器、熱影像儀等防護裝備器材；滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑，若需射水，要在6 至10公尺以上距離，展開角度30度以上之水霧射水，且瞄子出水壓力至少7kgf/cm2（100psi）。
嘉義縣消防局為因應多樣性及複雜化的災害類型，如電動車、太陽能光電板、鋰電池、高科技廠房火警等災害，除與台電及太陽光電發電設備廠商建立聯繫處置機制外，已購置感應式電壓勾錶及高壓絕緣手套，避免同仁執行救災時受感電風險；並已培訓種子教官辦理相關演練，傳導相關太陽能光電廠的救災知識。