太陽光電火警搶救忌水　須用乾粉或二氧化碳滅劑以免感電

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太陽光電火警搶救忌水　須用乾粉或二氧化碳滅劑以免感電

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-12-02 10:20:00

今年9月台南地區的廢棄鹽灘地，建置的全台最大太陽能光電廠，疑因「通風不佳，電場規模大，瞬間電流造成線材負荷不了」等因素引發火警。(圖／記者陳惲朋攝，非現場相片)
▲今年9月台南地區的廢棄鹽灘地，建置的全台最大太陽能光電廠，疑因「通風不佳，電場規模大，瞬間電流造成線材負荷不了」等因素引發火警。(圖／記者陳惲朋攝，非現場相片)
今年9月，台南地區的廢棄鹽灘地，建置的全台最大太陽能光電廠，在完工試運轉時，竟接連2周發生轉換電流控制設備發生火警，因有感電危險，部份民眾因而對太陽能光電設施建置起戒懼心嘉義縣消防局呂清海局長表示，搶救太陽光電火警，不能用水滅火，要用乾粉或二氧化碳滅劑，才不會有感電。
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建置太陽能光電，是中央政府全力推動的綠能政策，曝露在烈日下運作的光電設施，疑因「通風不佳，電場規模大，瞬間電流造成線材負荷不了」等因素引發火警，光電板在陽光或有照度光下，即會產生電壓，形成消防人員在救火時，恐有遭「感電」致命的搶救難度。
對於太陽能光電廠的搶救原則，呂清海局長指出，太陽能板易受日光或有照度光線照射後產生電壓，所以當太陽能板(廠)發生火災，或鄰接物火災輻射至太陽能板時，都會產生電壓引起感電，因而切勿貿然射水。火災初期到殘火處理，現場指揮官應隨時提醒火場搶救人員避免感電。

呂清海說，救災人員應著完整無破損的乾燥消防衣、帽、鞋、手套、頭套、空氣呼吸器、救命器、熱影像儀等防護裝備器材；滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑，若需射水，要在6 至10公尺以上距離，展開角度30度以上之水霧射水，且瞄子出水壓力至少7kgf/cm2（100psi）。

嘉義縣消防局為因應多樣性及複雜化的災害類型，如電動車、太陽能光電板、鋰電池、高科技廠房火警等災害，除與台電及太陽光電發電設備廠商建立聯繫處置機制外，已購置感應式電壓勾錶及高壓絕緣手套，避免同仁執行救災時受感電風險；並已培訓種子教官辦理相關演練，傳導相關太陽能光電廠的救災知識。
▲嘉義縣消防局長呂清海(左2)表示，搶救太陽光電火警，不能用水滅火，要用乾粉或二氧化碳滅劑，才不會有感電危險。(圖／記者陳惲朋攝，資料照片）
▲嘉義縣消防局長呂清海(左2)表示，搶救太陽光電火警，不能用水滅火，要用乾粉或二氧化碳滅劑，才不會有感電危險。(資料照／記者陳惲朋攝）
 
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