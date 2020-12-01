萊豬吵翻！苦苓曝公道話對藍綠各提「3問題」：理智一點
萊豬吵翻！苦苓曝公道話對藍綠各提「3問題」：理智一點
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 22:14:50
距離正式開放含有萊克多巴胺的美豬進口，僅剩下一個月時間，近日藍綠在立法院針對相關議題言辭交鋒，之前國民黨為了杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，還直接在議場內丟擲豬內臟引發激烈衝突。然而除了口水戰之外，到底該怎麼看待此事呢？對此，資深媒體人苦苓對藍綠各提3問，喊話「面對問題，才是負責任的態度」，更呼籲大家理智一點，「好好想一想」。
苦苓今（1）日在臉書發文表示，面對問題，才是負責任的態度。接著對國民黨提出3個問題：1.世界上那麼多人都在吃，憑什麼説萊豬就是毒豬？
2.如果萊豬是毒豬，那麼萊牛也是毒牛，是否該一併比照辦理？
3.如果不進口萊豬而破壞了台美關係，誰要負責？
質疑完國民黨，苦苓接著也對民進黨提出3個問題：
1.如果萊豬真的無害，為什麼不准進入校園？
2.如果民眾就是不想吃萊豬，政府能保證沒有人會吃到嗎？
3.政府到底有什麼苦衷，非要進口不受歡迎的萊豬？
苦苓最後更強調，「請大家理智一點，好好想一想」。網友則紛紛在底下留言回覆說，「美豬應該用合理的科學的來做處理，而非用非理性不科學政治性來處理事情，更何況是牽涉到台美經濟及外交」、「真的了解的講一次就通了，裝死的講到吐血也没用」、「執政的人都贊成，在野的都反對，政黨輪替後都自己打自己的臉」。（編輯：倪浩軒）