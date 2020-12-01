沒支持萊豬！信功肉品打臉蘇貞昌 網笑：小心被查水表
沒支持萊豬！信功肉品打臉蘇貞昌 網笑：小心被查水表
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 23:26:17
立委蔣萬安今（1）日質詢行政院長蘇貞昌時表示，屏東有豬農擔心開放萊豬會衝擊國內產業，蘇貞昌反問「你去看哪家養豬場？」隨後蘇貞昌自己點名「信功」，還說豬農很支持政府的政策。不過信功肉品晚間發表聲明稿澄清，強調並無「蘇院長所說支持萊豬之事」，形同打臉蘇貞昌，引發熱議。更有人直呼信功肉品將成為下一個皇家牛肉麵，要業者「小心被查水表」。
蔣萬安與蘇貞昌在質詢時火花四射，蔣萬安不滿被「反質詢」，痛批蘇貞昌傲慢，晚間更在臉書公佈自己去屏東的影片，強調確實有拜訪豬農，對養豬場的名字保密，是怕該養豬場和政府站在對立面，落得被有心人士檢舉、政府上門查水表的下場。不過蘇貞昌在質詢時便直接點名信功，還說業者很支持政府政策。結果信功肉品晚間發表聲明稿，第一段就強調「蘇貞昌院長於11/19帶團隊蒞臨信功肉品公司，為參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式全程並無討論或提及萊豬議題，故無蘇院長今（12/1）於立法院所說明的支持萊豬之事」。
最後更表態堅決不使用美國萊豬做為內外銷的產品，還意有所指地說「堅持所製造的任何產品，董事長本人都敢吃，也敢給自己最親近的家人吃，才能銷售給社會大眾」。
蘇貞昌白天的說法晚上旋即被業者推翻，有網友將相關報導轉貼到PTT，引發熱議。大家紛紛留言回覆說，「似乎很想被查水表」、「這不是打朝廷的臉嗎」、「前面那家牛肉麵的下場沒看到？」、「方丈心眼很小的」、「熱心民眾要出征了，自己注意囉」、「稅捐勞工建管衛生全部動起來」、「難怪丁丁會出來造謠，上樑不正下樑歪」。（編輯：倪浩軒）