信功發聲明打臉蘇貞昌 政院：非指涉特定豬農
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-02 00:58:13
行政院長蘇貞昌1日在立法院答詢時說，肉品公司、信功實業很支持政府政策，不過，信功實業晚間卻發出聲明，表示堅決不使用進口美國萊豬做為產品，董事長楊博仁也沒有和蘇貞昌接擉或談及任何萊豬立場及議題。行政院緊急在晚間發出聲明表示，蘇貞昌並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策。
針對信功實業公司聲明，行政院秘書長李孟諺表示，蘇貞昌於立院院會答詢中表達屏東多數豬農支持政府政策，指的是政府除了在防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針，輔導台灣豬肉出口的成效獲得廣大豬農支持，這次也準備百億基金要來幫助豬農，除了改善豬農的軟硬體設施，也要由政府來出錢建立完善的冷鏈系統，讓台灣畜牧產品再度登上國際舞台，「並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策」。李孟諺強調，所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也是所有台灣人的驕傲。美豬雖然已經進口台灣幾十年，台灣豬在政府和民間的共同努力下，不但在國內站穩市佔率九成，也因為品質好，已經向重返國際市場邁向第一步。李孟諺說，在農委會和各級政府的合作輔導下，即使是明年開始開放萊豬進口，也撼動不了台灣豬肉的高度競爭力。透過進口檢驗、溯源追蹤、清楚標示等措施，也會確保民眾在市場或餐廳，都能清楚選擇最新鮮、高品質的台灣豬。所有的豬農，都是政府支持的對象，台灣豬也是所有台灣人的驕傲。