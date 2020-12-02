東北風再增強！低溫下探15度　專家曝「雨停、回溫」時間

今（2）天持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有降雨機會，不過，降雨情形和昨天相比較為緩和，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部大雨發生的機率，各地夜晚清晨低溫約17至19度，白天高溫在北部及東北部僅20至22度，花東地區約24、25度，中南部高溫可達27、28度。氣象專家彭啟明表示，這波東北風還會持續幾天，今晚至明天東北風將再增強，體感溫度再降2至3度，周四、周五最低溫恐下探至15度。

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氣象局指出，東北季風影響，今日宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、花蓮地區及台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

彭啟明在臉書表示，從上周末一路濕冷到本周，昨（1）天水氣明顯增多，短短24小時宜蘭東澳嶺出現250毫米的雨量，雖然今天白天有短暫減緩，但空檔其實並不明顯，依舊「下雨、濕冷有感」！



▲氣象專家彭啟明表示，這波東北風還會持續幾天，今（2）晚至明天東北風將再增強，周四、周五最低溫恐下探至15度，直到周六東北風才會逐漸減弱。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

彭啟明分析，這波東北風還會持續幾天，周三晚至周四東北風將再增強，體感溫度再降2至3度，最低溫將出現在周四、周五，中部以北部分沿海及空曠地區低溫下探至15至16度，其餘各地低溫也有16至18度的機會，是目前入冬以來最冷，而且雨勢再增加，迎風面的雙北、宜蘭雨不停，有可能局部單點有機會達大雨等級以上。

至於何時才會雨勢緩和、溫度回升？彭啟明則說，直到周末東北風才逐漸減弱，各地將緩慢雨停、回溫，而若想要天氣明顯變溫暖，可以期待下周。（編輯：許苡晴）