2022選戰不樂觀！綠委曝「3縣市」不好守：民進黨壓力大

對於2022年的縣市長大選，藍綠兩黨都已開始慢慢布局，對此，民進黨台南市立委林俊憲日前在政論節目中表示，民進黨2022的選戰，看似沒那麼樂觀，他坦言，別說是增加新版圖，守住舊有縣市都有很大的壓力，同時也點名了「3大縣市」，認為這些皆給民進黨不小的壓力。

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林俊憲在節目中指出，大家都說總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的滿意度很高，「確實是很高喔！台灣很少總統、行政院長滿意度這麼高」，且政黨支持度也比國民黨高，就連年輕人支持度也很高，不過，他認為，2022看起來「沒那麼樂觀」。

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林柏年攝）

林俊憲表示，絕大多數的國民黨縣市長並無很亮眼的政績，也並非是所謂的「明星」，但民進黨想把這些縣市長「打下來」，確實也沒有十足把握，「別說是增加新版圖，守住舊有縣市都有很大的壓力！」

此外，林俊憲也點名「新竹市」、「基隆市」與「桃園市」，他認為「這些都是民進黨的壓力」，並直說，民進黨現階段不適合去討論2024的選戰，2022年的縣市長選舉，對民進黨來說就是一個很大的考驗。（編輯：許苡晴）