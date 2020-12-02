打炒房進行式？楊金龍稱超前部署 這情況下將祭信用管制
打炒房進行式？楊金龍稱超前部署 這情況下將祭信用管制
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-02 10:18:28
政府打炒房已是進行式？中央銀行總裁楊金龍今（2）日在立法院財委會被問到這問題，他表示「應該說超前部署」，國民黨立委曾銘宗進一步追問什麼情況下央行會祭出選擇性信用管制？房價飆高就會實施嗎？楊金龍回應：「應該可以這麼說」。
央行總裁楊金龍及財政部長蘇建榮今日赴立法院財委會備詢，國民黨立委曾銘宗、賴士葆及費鴻泰等人也關注政府打房相關議題。曾銘宗質詢提到現在是不是打房時機？楊金龍表示，不要說是打房，基本上房價上漲有部分有其需求供給決定，有部分是合理，有部分也有不合理地方，「目前是要打炒房」，內政部也在查預售屋及紅單交易。蘇建榮也指出，不想用「打房」這字眼，而是要讓房地產交易合理化，財政部會與內政部配合，只要內政部查到，國稅局會就所得稅進一步查核。
至於央行日前邀14家房貸主要銀行「喝咖啡」，政策目的是什麼？楊金龍說，對於助漲房價不合理上漲，銀行業也應該要注意資源配置問題，針對投資戶及土建融給予非常高成數，也沒有控管資金流向，就會有助漲囤房、囤地嫌疑，希望銀行顧及企業社會責任，資源不要太集中於房地產，引發炒房炒地嫌疑。曾銘宗進一步追問打炒房已在進行嗎？楊金龍回應：「應該說超前部署」。對於什麼情況下央行會祭出選擇性信用管制？楊金龍表示基本上目前資金多，房子因有抵押，風控不是問題，問題在房價。曾銘宗再問若房價飆高就會實施選擇性信用管制？楊金龍回說「應該可以這麼說」，曾銘宗則希望政府打炒房不要影響年輕人首次購屋，楊金龍也承諾不受影響。