高鐵跨年加開116班車疏運 4日凌晨開放購票
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-02 10:16:06｜update2020-12-02 10:16:09
跨年期間計畫出遊，車票得要準備搶購，台灣高鐵宣布， 12 月 31 日至 1 月 4 日元旦疏運期間，將加開南下 58 班、北上 58 班列車， 5 天提供 843 班次列車的旅運服務， 12 月 4 日開放旅客訂票。
高鐵表示，元旦連續假期購票及乘車人潮眾多，敬請旅客預先訂位，提早完成付款、取票。疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前 5 至 28 天購票，就有機會享有早鳥 65 折、 8 折或 9 折優惠。高鐵指出，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。各車次並提供 3 至 5 節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊卡、一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。高鐵提醒，配合秋冬防疫專案，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。