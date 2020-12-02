雙座機改單座成F-16失事肇因？空軍澄清：並無絕對關係
雙座機改單座成F-16失事肇因？空軍澄清：並無絕對關係
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-02 10:22:43
空軍F-16戰機於上月中旬在花蓮外海失聯，近日有媒體報導，初判機上飛官作戰隊長蔣正志可能發生空間迷向，而原先規劃是採雙座執行任務，但因軍機臨時出狀況才改由單座，甚至調度也出現問題；針對相關質疑，空軍司令部今（2）日澄清表示，飛機失事與單雙座並無絕對關係，戰機也絕不會帶故障飛行。
該報導指出，事發當天原本規劃是由蔣正志要與另位部屬共同駕駛雙座的F-16B，未料原定派飛的F-16B機械有問題，一時又沒有別的F-16B妥善機可用，才臨時改為蔣正志一人駕駛F-16A。但蔣正志已有相當一段時間沒有駕駛單座機且執行夜航。空軍司令部針對外界所提疑點進行說明，空軍空勤人員不分階級如符合相關科目單座機資格者，均可採單座機執行各項任務，戰機起飛前均會落實執行各項維保檢查，檢視合格後始可派飛，絕不會帶故障飛行。
而有關失事原因，在國防部部「1117專案調查摘報」記者會中，已初步認為機械故障可能性較低，不排除空間迷向的可能，目前相關可能肇因刻正由專案調查小組彙整比對中，籲請外界勿臆測，並持續支持國軍戮力戰訓及確保國家安全之決心。空軍強調，空軍在執行鳳展專案性能提升期間，各項戰備、訓練及機隊管理，均依相關計畫與規範，適切調配執行各項任務，並無報導所述可用機數量不足問題。