香港有線新聞大裁40人　中國組總辭、多名主管辭職抗議

我是廣告 請繼續往下閱讀
港聞組表示，曾多次向 4 名高層要求解釋裁員準則，但高層的回應僅解釋是節省資源，更有人形容被解僱的同事是「爛仔」，公司裁員也沒有知會或諮詢各部門主管，完全無視員工的付出，做法極不尊重，令人憤怒。港聞組隊高層一手摧毁有線新聞部表示極度遺憾，組內最少 16 人員工以決定即辭職，中國組則全體請辭，以示不滿。
「新聞刺針」近期節目主題為「親中國民調機構」內容揭露這些機構的調查，不具有代表性且有誤導大眾的嫌疑。而中國組則曾經專訪八九民運人士李旺陽、現場報導山東「烏坎村事件」，當地村民於 2011 年抗議地方政府私下變賣土地；今年新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情爆發，中國組也有大篇幅的深入報導。
慘遭「滅組」的「新聞刺針」記者丘庭亮僅入職半年就遭到解雇，他指出，全組被裁對香港帶來的影響是做調查的空間將越來越小，希望大家能夠「頂住」。中國組助理採訪主任黃麗萍表示，同事願意忍受人手不足、低薪，但公司的舉動讓她感到無視自己的努力。
香港記者協會也對有線寬頻裁員表達高度關注，「不難令人聯想是以節流為名，實際卻是減少或不作敏感的報導」並指出，管理層是以節省資源為名，刪減長期遭受政治壓力的組別，令新聞部以後不再觸及敏感議題的報導。
香港浸會大學新聞系高級講師、曾在中國組任職的呂秉權指出，香港媒體近幾個月頻繁出現人事變動，相信不是純粹經濟因素，而是媒體被視為「香港問題原因」之一，一些監察力較高的傳媒，面對一定程度的打壓。北京對香港實施全面管制下，當權者對媒體高層人士、發展有一定話語權，雖然不會介入裁員，但呂秉權認為，受北京旨意的人入主媒體後，香港媒體已告別獨立自主的年代。
對於中國組全體請辭，呂秉權表示，香港在中國新聞的報導上，在世界有佔有一席之地，而有線中國組是行內數一數二，如此出色的隊伍遭「震散」了，對香港人的知情權會有影響。