香港有線新聞大裁40人　中國組總辭、多名主管辭職抗議

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香港有線新聞大裁40人　中國組總辭、多名主管辭職抗議

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-02 10:42:07｜update2020-12-02 12:02:25

香港
▲香港有限寬頻（Cable TV）新聞部裁減許多員工，被外界質疑是出於政治考量。（圖／美聯社／達志影像）
香港有線寬頻新聞昨（ 1 ）日宣佈重整架構，擬調職或裁減 100 人，其中新聞部約 40 人被裁減。港媒指出，負責調查報導的「新聞刺針」組員全數被裁，內部記者指控管理層解僱「新聞刺針」具有審查意味。此外，中國組、港聞組、主播等多個組別都有員工被裁，多名主管及記者同日宣布辭職以示不滿。
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據香港媒體報導，有線寬頻集團約 1300 多名員工，12 月 1 日重整架構，約 100 人受到影響；集團將根據勞工法例給予受影響的離職員工適當的補償。後港聞組發布聲明，指新聞部約 40 名員工被解僱，大部分是資深員工，包括專題組「新聞刺針」全組記者。同時，有 5 名採訪主任及 11 名港聞記者決定即時辭職以示不滿。
港聞組表示，曾多次向 4 名高層要求解釋裁員準則，但高層的回應僅解釋是節省資源，更有人形容被解僱的同事是「爛仔」，公司裁員也沒有知會或諮詢各部門主管，完全無視員工的付出，做法極不尊重，令人憤怒。港聞組隊高層一手摧毁有線新聞部表示極度遺憾，組內最少 16 人員工以決定即辭職，中國組則全體請辭，以示不滿。

▲有線電視中國組在臉書上貼出合照。（圖／翻攝自臉書）
▲有線電視中國組在臉書上貼出合照。（圖／翻攝自臉書）
「新聞刺針」近期節目主題為「親中國民調機構」內容揭露這些機構的調查，不具有代表性且有誤導大眾的嫌疑。而中國組則曾經專訪八九民運人士李旺陽、現場報導山東「烏坎村事件」，當地村民於 2011 年抗議地方政府私下變賣土地；今年新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情爆發，中國組也有大篇幅的深入報導。

慘遭「滅組」的「新聞刺針」記者丘庭亮僅入職半年就遭到解雇，他指出，全組被裁對香港帶來的影響是做調查的空間將越來越小，希望大家能夠「頂住」。中國組助理採訪主任黃麗萍表示，同事願意忍受人手不足、低薪，但公司的舉動讓她感到無視自己的努力。

▲（圖／翻攝自《香港01》）
▲香港有線寬頻員工在辦公室內與高層會面。（圖／翻攝自《香港01》）
香港記者協會也對有線寬頻裁員表達高度關注，「不難令人聯想是以節流為名，實際卻是減少或不作敏感的報導」並指出，管理層是以節省資源為名，刪減長期遭受政治壓力的組別，令新聞部以後不再觸及敏感議題的報導。

香港浸會大學新聞系高級講師、曾在中國組任職的呂秉權指出，香港媒體近幾個月頻繁出現人事變動，相信不是純粹經濟因素，而是媒體被視為「香港問題原因」之一，一些監察力較高的傳媒，面對一定程度的打壓。北京對香港實施全面管制下，當權者對媒體高層人士、發展有一定話語權，雖然不會介入裁員，但呂秉權認為，受北京旨意的人入主媒體後，香港媒體已告別獨立自主的年代。
對於中國組全體請辭，呂秉權表示，香港在中國新聞的報導上，在世界有佔有一席之地，而有線中國組是行內數一數二，如此出色的隊伍遭「震散」了，對香港人的知情權會有影響。
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