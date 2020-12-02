六都11月房市交易量年增25％　全年移轉棟數有望破32萬棟

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11月六都的買賣移轉棟數達到2.46萬棟，12月工作天數又比11月多出約1成，地政機關有更多時間可辦理過戶，同時今年第四季買氣又維持在相對高檔，推估全年移轉棟數可望超過2014年的32萬598棟。
在月增幅方面，桃園市以22.7％居各都之冠，台灣房屋桃園區總經理邱繼緯表示，首先是因新案交屋，如11月交易量居冠的桃園，便是在「佳陞運動家」、「名嘉清境」、「禾林山知間」等案交屋拉抬下，才得以超越中壢重回冠軍寶座。此外，今年疫情促使企業返台投資，桃園作為國家門戶及工商大城，吸引不少台商回流，並為房市注入就業商機，使買賣移轉棟數穩健成長。
台中以年增幅達53.4%奪冠，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，主要受捷運利多及好市多開幕帶動，北屯區買氣尤其熱絡，11月交易量衝破千棟里程碑，佔比更高達全市的五分之一，由於北屯區各重劃區推案蓬勃，往後陸續交屋將使買賣移轉棟數於在高處盤旋，因此冠軍寶座短期內難以撼動。
值得注意的是，台北與台中移轉棟數都創下房地和一上路以來新高。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，台北市雖然房價高，不過高端買方購買力強，在政府祭出房市管制政策前先行入手；而桃園、台中有建設議題，尤其台中市各重劃區話題不斷，綠線通車效益推升買氣，單月交易量創新高；至於台南及高雄受惠企業進駐、廣設廠辦的就業利多，無論自用或置產的交易皆穩定走揚。
綜觀而言，曾敬德指出，今年買氣也是2014年以來最熱絡的一年，今年初房市雖受疫情干擾，但受惠國內控制得當，加上降息後房市快速回穩量增，帶動過去幾年的觀望買盤逐漸回籠，不僅第三季淡季不淡，第四季也維持傳統旺季的交易熱度。
永慶房屋業管部協理謝志傑也指出，今年受到新冠肺炎影響，上半年的交易量疲弱，累積年增率一度呈現負成長。但隨著國內疫情逐漸受到控制，再加上低利率環境、寬鬆貨幣政策，以及上半年的遞延性買盤陸續出籠，房市交易轉趨熱絡，全台買賣移轉棟數累積到10月底為止已達26萬棟，若是未來政經情勢沒有太大的變化，交易量維持每月3萬棟的熱度，全年買賣移轉棟數有望達到32萬棟，續走「量增價穩」的格局。
雖然國內房市買氣持續升溫，但仍需注意近期政府陸續拋出「打房」議題。謝志傑提醒，近期房市交易熱絡，央行已提出示警，內政部也發動預售屋稽查行動，針對涉及紅單等違規行為的建案開罰，以抑制房市投機炒作行為，以免房價飆漲。此外，央行理監事會將於月中舉行，是否會推出其他穩定房市的對策雖無從得知，但通常對於自住族群並不會有太大的影響。因此，若是有自住需求的民眾，在經濟狀況預期良好的情況下，不妨趁機多看多比較，早日購得心中的好屋。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨也指出，市場資金湧現，也讓不動產市場交易穩中求進，不過綜觀未來，低利之外，價格仍是關鍵，若短期價格漲太兇，買盤也會因此受到影響。