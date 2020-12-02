監院發函關切台幣！藍委批撈過界 楊金龍稱有責穩定匯率
監院發函關切台幣！藍委批撈過界 楊金龍稱有責穩定匯率
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-02 11:13:38｜update2020-12-02 11:16:55
新台幣升值壓力大，盤中一度升破28.5元的前中央銀行總裁「彭淮南防線」，卻傳出監察院發函要央行對於進場調節匯率說明。央行總裁楊金龍今（2）日也證實收到監察院來函，但他強調央行對於匯率有穩定的職責。對於監察院的舉動，藍委則痛批監察院撈過界，匯率這麼敏感，央行又是獨立機關，監察院手不要伸那麼長，有時間為何不去了解NCC打壓新聞自由，更點名監察院院長陳菊當院長還不夠威風，還想當總統，全部的事都要管，監察院破壞體制。
新台幣兌美元持續升值，並已來到28字頭，央行近日天天坐鎮操盤，就是要穩定新台幣匯市，甚至祭出「雙防線」策略，卻引來監察院關心，也成為今日立法院財委會立委質詢焦點。楊金龍今日也證實有收到監察院來函，主要想來了解央行是在什麼情況下調節，但他也強調，央行有穩定匯率的職責，會向監察院好好說明。國民黨立委賴士葆則認為匯率是這麼敏感的題目，監察院院長陳菊要加油，央行是獨立機關，能少干預就少干預，若帶隊拜訪予以尊重，但監察院手不要伸那麼長。
他認為監察院就是不滿意央行調節干預匯率，不然怎會發函給央行？楊金龍則重申「我們會好好的說明」，賴士葆則支持央行頂回去，監察院不該說三道四，總裁要有肩膀扛下來，楊金龍也回應：「謝謝委員的鼓勵」。
國民黨立委費鴻泰也說，監察院發函央行了解匯率這事，也讓他很傻眼，陳菊當院長不夠威風，還想當總統，全部的事都要管，他也向監委喊話，有種就來當立委，正事不做，NCC你為何不去查？促轉會為何你不去查？倒是做了不該做的事，監察院撈過界，破壞體制。
此外，賴士葆也關切央行頻頻調節匯市，是否可能被美國匯率操縱國觀察名單？楊金龍表示，美國匯率操縱國報告應於今年4月及10月公布，至今都還沒有公布，但他坦言2項條件台灣符合2項，確實有可能列入觀察名單，但會跟美國好好溝通。至於外資預估新台幣兌美元匯率明年底前恐升到27.5元兌1美元，對此，楊金龍認為這些預估參考參考就好，匯率很難去預測的。