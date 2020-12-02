信功董座稱「沒挺萊豬」 蘇揆遭打臉回應：非指特定公司
信功董座稱「沒挺萊豬」 蘇揆遭打臉回應：非指特定公司
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-02 11:05:39｜update2020-12-02 11:42:47
行政院長蘇貞昌昨（1）日在立法院答詢時說，肉品公司、信功實業很支持政府政策，不過，信功實業晚間卻發出聲明，表示堅決不使用進口美國萊豬做為產品，董事長楊博仁也沒有和蘇貞昌接擉或談及任何萊豬立場及議題，形同「打臉蘇貞昌」。對此，蘇貞昌今（2）日上午出席資訊月活動時受訪表示，他並不是指哪一家公司支持含萊克多巴胺的肉品進口，不要誤會。
蘇貞昌昨天接受國民黨立委蔣萬安質詢時，雙方舌戰萊豬政策，蘇貞昌指出信功實業很支持的政策，但晚上信功實業卻發聲明打臉蘇貞昌，而行政院也緊急在昨天深夜11時發出新聞稿，解釋說明蘇貞昌並非指涉特定豬農支持政府以國際標準開放美豬進口之政策。蘇貞昌今天上午出席資訊月活動，會前受訪時表示，政府很感謝相關業者在各方面的努力，他上個禮拜才到信功實業這家公司去，他所講的意思就是，台灣無論養豬業者、肉品出口業者，都是戰戰兢兢、長年努力，他們都非常肯定政府守住非洲豬瘟、政府口蹄疫拔針成功，讓台灣的養豬業不但更有自信，而且更有機會出口，來爭取外匯，生意更好。
蘇貞昌強調，他講的是這一段業者支持政府這樣子做，並不是指哪一家公司支持含萊克多巴胺的肉品進口，不要誤會。媒體追問，是否會覺得被斷章取義？蘇貞昌僅說「不要誤會，謝謝」。