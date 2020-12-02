信功案騙人民？國民黨：政院再編假訊息 蘇貞昌應下台
信功案騙人民？國民黨：政院再編假訊息 蘇貞昌應下台
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-02 11:19:09
國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲今天(2)譴責行政院長蘇貞昌昨天答覆國民黨立委蔣萬安質詢有關萊豬時提及「屏東信功肉品很支持」一事，隨即被信功公司發出聲明駁斥，澄清並沒有與蘇談萊豬議題，更不支持萊豬進口。國民黨表示，蘇貞昌製造假訊息的手法跟前發言人丁怡銘如出一轍，蔡英文總統是到了該撤換蘇貞昌的時候，不能繼續放任「騙完神明，再騙人民」。
國民黨強調，蘇貞昌的說法與事實不符，蘇貞昌參加信功實業公司所舉行的銷日封櫃儀式，時間是11月19日，並非上周。再者，信功董事長楊博仁當天根本不在現場，人在國外，蘇貞昌在答詢萊豬議題時卻硬扯楊很支持，這是移花接木、誤導視聽，蘇在立法院說「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸」。國民黨表示，蘇貞昌明顯製造假訊息打擊在野黨，加上之前「行政院小編製作梗圖打擊在野黨」、「丁怡銘烏龍指謫冠軍牛肉麵商家使用萊劑」，行政院從上到下都是假訊息的傳遞者，蘇貞昌應該負起責任公開道歉、請辭下台。
國民黨指出根據民調，蘇貞昌是全民最討厭的政治人物榜首，加上蘇貞昌的誠信破產，行政團隊荒腔走板的作為已讓人民不滿，如果蔡英文總統不撤換蘇貞昌，勢必遭蘇連累拖下水，呼籲蔡總統應壯士斷腕。對於國民黨的指控，蘇貞昌今天受訪表示，昨天在立法院指的是台灣無論養豬業者、肉品出口業者都肯定政府的努力，不是指「哪間公司」支持萊豬進口，希望外界不要誤會。