名家論壇》錢震宇／退無可退的兩岸關係

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媒體記者當下成了政治角力的犧牲品，你趕我走、我也趕你走，沒有媒體持續深入報導、挖掘，對誰比較有利？這是意氣之爭，還是面子問題？唯一可以確認的是，新聞媒體專業再次遭到踐踏，外界把媒體當成國家勢力的延伸，對於駐外記者而言又何來公平？
回看台灣，陸委會本來是促進兩岸交流與溝通的最高機關，蔡英文上任後卻成了民進黨宣傳部，冷處理兩岸關係，還處處設限，不僅拒絕讓「小明」回台灣、趕走大陸駐台記者，甚至要修改陸媒在台新聞採訪規定，限制其製播政論節目。坦白講，這已經逾越陸委會職權，侵犯新聞採訪自由了。
大陸駐台記者本於職責及專業，採訪新聞，本應該保障其權利。之前陸委會只因為製播了所謂的「新聞節目」，就說違背了大陸記者所能從事的項目，趕走了記者；現在更以防疫之名，拒絕陸媒駐點記者來台，這又是基於什麼道理？乾脆立法禁止所有陸媒駐點，不是更快！
如果號稱民主自由、重視人權的台灣，可以用莫須有的理由限制大陸記者來台，那請問面對疫情更加嚴重的美國、英國、菲律賓等，為何沒有一視同仁，卻屢屢開放商務泡泡，用特案方式處理，這難道不是歧視？不是雙重標準？
在無心改善兩岸關係的蔡政府執政下，兩岸交流早已降至冰點。根據兩岸文教交流統計，從今年第二季開始已經歸零，申請、入境跟許可數都是零、第三季也是零；金馬小三通船舶往返從 3 月開始至今都是掛零；更別提陸生來台研讀人數從 2017 年開始快速下滑，從最高 4 萬 1 千多人，降到去年 2 萬 5 千人，今年更因為疫情關係雪崩。
兩岸關係因為政治因素停滯，原本民間交流可以暫時取代，進而舒緩緊張的態勢，讓彼此雖然因為政治體制不同，但經貿文教往來仍能繼續，以維持一定的穩定及緩衝。可惜蔡英文藉由疫情之故，刻意關上民間交流之門，操作政治對立，該是秉持新聞專業的標準卻又參雜政治色彩，把黨意當民意，這樣的做法不是跟蔡政府自己所批評的對岸如出一轍嗎？
筆者在大學兼課，清楚了解過去陸生來到台灣，體驗台灣的媒體環境與社會樣態後，尤其是自由的風氣，無不感受強烈，留下深刻印記，幾乎都抱持正面印象。陸媒記者在離台前，談到駐台經驗亦對台灣觀感極佳。
「交流不是壞事，不敢面對恐怕才是問題癥結」。如今，在蔡政府自我封閉的心態下，「趕走了記者、沒有了陸生」，你告訴我台灣是一個多元包容的社會，誰相信？這不是一個有自信的政府應該做的事，更不是一個民主國家該有的行為。
兩岸民眾少了互動與交集，兩岸記者少了往來與溝通，讓已經疏離的兩岸關係更加陌生，已經到了退無可退的地步了，也許稱了蔡英文的意，但這僵局的未知後果是全民都在承擔。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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