力抗疫情！誠品線上開站　忠泰集團大直商場2022年開幕　

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其實，誠品生活佈局三年打通全通路，疫情之後加速推進，如今年9月推出全新「誠品人APP」，自有行動支付eslite Pay後，全新電商平台「誠品線上」也開站，將提供全台逾200萬種繁簡中、英、日文書籍，特蒐歐美日韓等全球首發特色文具，同時也精選世界各國多元類別優質生活選品，想創造「閱讀與生活的無盡想像」，預期未來將有更多業績來自線上線下的串聯。
雖然疫情促使零售業積極發展電商與線上、拚虛實整合，但實體百貨講求娛樂與體驗服務的價值不會變，因此仍有業者投入。像是忠泰集團近年來跨足生活事業，在台北經營的複合式商場「MOT 明日聚落」引進國際知名設計家具、北歐選品、義式餐廳、歐陸食材、咖啡及花坊。台中則有「明日選品」，並以「北歐櫥窗」進駐多家百貨商場及拓展電子商務。
此外，忠泰集團在北市頂級豪宅密度最高的大直重劃區啟動萬坪商場案，命名「NOKE忠泰樂生活」，結合輕奢選品、設計生活、風格美食、滑冰運動，目標鎖定中高收入、重視生活風格的質感青年與年輕家庭，預計2022年春季開幕。台灣蔦屋 TSUTAYA BOOKSTORE、以及獲得米其林星級評鑑肯定的知名餐廳，均將進駐展店。
「NOKE忠泰樂生活」位於大直敬業三路、樂群三路商業區軸線核心，距離捷運劍南路站只需步行3分鐘，而除了既有的文湖線，日後還將有環狀線串聯大台北各生活圈。雖然鄰近已有美麗華百樂園、美麗新廣場、ATT 4 Recharge、春大直、家樂福等商場，但忠泰認為各有所長，集團的加入將讓商圈板塊更完整。
其實，忠泰在大直內湖區域已開發逾20個住宅建案，對大直發展也瞭若指掌。忠泰集團副董事長李彥良認為，舊大直街區生活機能完善，重劃區也逐步成熟到位，再加上內湖科技園區超過3千家廠商的帶動，使得大直內湖居住人口達到33萬人，上班族也有20萬之多，人口規模足以支持大直生活圈質量的進化升級。相較於北市其他行政區，這群主力客層更高收入、年輕化、擁有自我生活主張。
另外，遠百集團竹北遠百也預計將於明（2021）年第三季登場，為遠東巨城購物中心、新竹大遠百之外，集團在新竹的第三個據點，為竹北首家大型商場，樓地板面積為2.6萬坪，共有8樓，該店為遠百第13家店，面積規模則是第3大店。針對未來景氣，遠百總經理徐雪芳日前對外表示，台灣相對影響小，且疫苗將問世，因此仍審慎樂觀看待。