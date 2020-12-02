揪感心！台南投注站成「問路店」　引路推薦美食不藏私

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而公益彩券經銷商的熱情與無私奉獻令人感動，雖然每件事蹟看起來都不大，但許多小的善事集結在一起，累積起來就是一股安定社會的力量。根據台灣彩券公司統計，5457家投注站已累積1萬1000件美好事蹟，其中包含3720件熱心公益的善事，如免費發送便當、白米給鄰里低收入家庭、捐款、擔任義工、幫助遊民等；2914家投注站成為鄰里間的服務小站，幫忙代收包裹與提供計程車叫車服務。
另有2083位經銷商發現客人未兌領中獎彩券即離開，設法找到彩券主人並歸還的拾金不昧情操；853家投注站成為年長者交誼互動的場所、505家投注站是社區中的臨時托育中心、436家致力推廣當地觀光導覽活動、279家舉辦社區共食或鄰里活動、179家熱心投入照顧流浪動物工作、31家關懷外籍移工與新住民等等。
位在台南古都觀光勝地的金保安彩券行，就成為觀光客的「問路店」。店員黃雅文表示，來店客人有7、8成都是觀光客，尤其附近有不少台南在地美食，因此觀光客進來買彩券，也會順便問一下哪裡有好吃好逛的，「我都覺得自己好像不是在經營投注站好像是在地導遊一樣」，她還說要讓這家店變成有家的感覺，讓客人每次來都覺得滿溫暖的。
其實，這家投注站門外就掛著寫上「問路店」的大紅燈籠，店員很熱情及細心向每個來店的觀光客講解地圖與交通，還有推薦在地美食。黃雅文說客人進來最常問就是這附近哪裡有好吃的？最近就遇到一位從蘭嶼來的客人，一進來買彩券就特別說「我是從蘭嶼來跟你買彩券」，也詢問附近有什麼好吃的在地美食。
她更透露之前還有高雄來的客人，現場買了刮刮樂2000萬大紅包，並當場刮中10萬元，當下再加買5、600元的大樂透，後來回高雄又帶兒子去買刮刮樂再中4萬元。之後沒多久這位客人又回台南找她。黃雅文說「有福就有得」，她也很替客人開心，甚至今年4月店裡開出今彩539頭獎，她猜測可能也是觀光客中獎，可能很多客人感受到他們的親切，都會跟她說下次還會再來。
為宣揚投注站這些美好的良善精神及事蹟，台灣彩券公司也將這些暖事蹟拍成紀錄影片「美好的所在」，期盼所有的彩券經銷商們一起發揮良善精神，隨時隨地做一件好事予人方便，將公益彩券的公益精神極大化，讓5457家投注站成為「美好的所在」，串聯成台灣社會上巨大的愛心基地。