蘇貞昌被質疑放假消息 陳其邁緩頰
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-02 12:36:16｜update2020-12-02 13:31:02
行政院長蘇貞昌昨天和國民黨立委蔣萬安針對美豬議題唇槍舌戰，行政院長蘇貞昌說到信功肉品很支持，但事後信功肉品即發出聲明說雙方並未談到美豬議題，高雄市長陳其邁今（1）日被問到這算不算散布假消息，陳其邁則緩頰，蘇院長是在回應怎樣輔導豬農，主要答詢內容是如此。
信功肉品發布聲明指出，蘇貞昌院長於11月19日帶團隊蒞臨信功肉品公司，為參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式，全程並無討論或提及萊豬議題，故無蘇院長12月1日於立法院所說明的支持萊豬之事。陳其邁今天在市政總質詢休息時間被問到此事，對此，陳其邁表示，蘇院長是在回應怎麼樣去輔導豬農，怎麼樣做好配套的措施，怎麼樣能夠讓豬農能夠更有競爭力，昨天主要答詢的內容是如此。陳其邁說，他相信台灣豬好吃又衛生，然後又有競爭力，台灣現在口蹄疫拔針、非洲豬瘟防治有成，也可以出口，怎麼樣能夠鏈結國際市場，讓台灣豬能夠走出去，這個行政院也在做，高雄市政府在這段時間也有5大優惠的措施，包括疫苗或者是設備的改善，都全力的來幫助豬農，讓台灣豬能夠走出去。