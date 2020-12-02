失聯很久！歐陽靖驚傳婚變　發長文認了「夫妻失和」

37歲的藝人歐陽靖先前因遭逢生命重大轉折而決定成為長跑愛好者，同時證明自己能變堅強，今年也和交往多年的日本攝影師RK完婚，並迎來兒子「新醬」，不過夫妻倆卻因為疫情關係而分隔兩地，爸爸始終無法見到兒子一面，然而近來有人發現歐陽靖和老公互相取消追蹤IG，引發外界猜想2人的感情是否生變，對此，歐陽靖今（2）日也在臉書上做出回應。

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歐陽靖日前曬出與兒子的溫馨合照寫下：「新醬的爸爸將從此留在日本專心工作，新醬不知道要等到幾歲才見得到爸爸，（可能這個孩子的存在對他來說太虛幻了吧？他連我大肚子的樣子都沒看過…也決定不來台灣探望我們了。」不過相較於疫情失控的日本，歐陽靖認為母子倆能安心的生活更加重要，「或許也因為我在懷孕時心情很平穩、很快樂，也讓新醬成為了一個非常安定又開朗的小孩﻿」。

歐陽靖在臉書上承認夫妻失和，坦言2人礙於疫情關係所以已經很久沒有聯絡，「今年3月，疫情開始在日本爆發，當時身懷六甲的我為了寶寶的安全，決定提早回台灣產檢，沒想到才剛回到台灣還在居家檢疫期間，志村健就因病往生，東京奧運也宣布延期」，表示當時更加確定自己回到台灣是正確的選擇。﻿





由於RK的職業是街拍攝影師，工作地點就是群聚感染最嚴重的新宿歌舞伎町一帶，讓歐陽靖擔心不已，「他跟許多日本人一樣，自始自終抱持著輕忽疫情的態度，並沒有防疫觀念，照樣旅行、上居酒屋、抽菸、不洗手…但也沒染疫（也或許只是沒被驗出來）」﻿，再加上老公完全無法認同來台灣必須被強制隔離14天的政策，「他認為我應該要抱著小孩去日本，繼續當他的助理、輔佐他的事業，但我不想讓孩子冒這個風險」﻿，2人因為防疫觀念的不同，就起了一些爭執，而老公也為了賭氣，所以故意不和歐陽靖聯繫，甚至要求她取消追蹤他的IG。﻿



