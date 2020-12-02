中國「脫貧」後建醫療保險網　官媒：13億人都看得起病

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中國醫保局副局長陳金甫則表示，醫保部門會同衛健委、扶貧辦等部門聚焦貧困人口「基本醫療有保障」成了世界上規模最大的基本醫療保障網，發揮了最大範圍的防貧減貧作用。 2018 年以來，醫保扶貧政策累計惠及貧困人口 4.8 億人次，幫助減輕醫療負擔近 3300 億元（人民幣），助力近 1000 萬戶因病致貧群眾精準脫貧。目前，貧困人口的保險率穩定在 99.9% 以上。
此外，醫保局表示還採取多項措施降低醫療服務成本，老百姓的用藥負擔也減輕許多。全中國整體節約 539 億元（人民幣），以冠狀動脈支架採購為例，價格下降 93%，原本 1.3 萬（人民幣）的支架下降至 700 元左右，整體可以減少 100 多億的成本。
但《自由亞洲電台》報導指，中國現職、退休政府公務員佔用了 90% 的醫療資源。4 月動過手術的河南洛陽居民何慧玲表示，醫保可以報銷 7 至 8 成的醫療費，但超出範圍必須自費；農民則是要另外買『新農合』的醫療保險。
武漢居民高薪表示，中國醫保範圍的藥物有逾 19 萬種，但是能由保險支付的藥物不到一萬種。最重要的藥物都不在保險範圍內；此外，醫保報銷 70% 到 75%，還不包括買手術刀費等，有許多醫療費用都不在範圍內，每次住院、看病，能夠報銷 50% 就非常不錯了。
曾經從事醫療工作的人士指出，中國長期以來在教育、醫療方面的投入較少，但稅負卻很高，近年的數字扶貧、表格扶貧、形式扶貧社會運動下的扶貧口號，無力對比台灣、香港、韓國及美國，醫療投入占比是非常低的。數據顯示，2019 年中國衛生總費用佔 GDP 6.6%，世界平均為 10%，美國為 18%，英國則 9.7%。