信功肉品否認「挺萊豬」 羅智強：恐將遭網軍起底式攻擊
信功肉品否認「挺萊豬」 羅智強：恐將遭網軍起底式攻擊
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-02 12:49:49｜update2020-12-02 12:50:16
行政院長蘇貞昌昨天（1日）在立法院備詢時，表示信功肉品公司很支持政府政策，不過當天晚間信功卻發出聲明，表示堅決不使用進口美國萊豬做為產品，董事長楊博仁也沒有和蘇貞昌接擉或談及任何萊豬立場及議題，形同「打臉蘇貞昌」。對此國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，今天（2日）上午接受廣播媒體訪問時，表示信功公司這樣的舉動，恐怕會跟皇家傳承牛肉麵店一樣，遭到網軍「起底式」的攻擊，更會在日後引發寒蟬效應。
為了監督立委在萊豬進口上有所作為，羅智強日前針對民進黨台北市立委吳思瑤，發起網路連署活動。只要他新設的臉書粉絲人數到達68860人後，將進行第一階段網路聯署；待明年2月1日吳思瑤任滿後進行第二階段連署、第三階段罷免。羅智強也提到，在萊豬開放之前若吳思瑤站出來表示反對立場，他可以收回罷免聯署行動。羅智強表示，台北市的另外兩名立委高嘉瑜與何志偉，都曾對萊豬開放表示過疑慮，高嘉瑜更是善盡立委職責爆出萊豬進口的原委。而吳思瑤是從頭到尾支持萊豬進口，甚至在立法院教育委員會中，否決了「萊豬禁止進入校園」的修法。羅智強認為，吳思瑤是台北市民選出的立委卻背叛台北市民的期待與付託，「不罷免你，罷免誰呢」？而針對行政院長蘇貞昌，昨天在立法院接受質詢時，表示「信功肉品很支持政府政策」，不過卻遭到該公司打臉。對此羅智強也直言，信功公司恐怕會受到如同當初皇家傳承牛肉麵，遭時任行政院發言人丁怡銘直指使用含有瘦肉精的美牛般，遭到網軍全盤式的起底攻擊。羅智強也斷言，被起底之後，恐怕會對業者造成寒蟬效應，以至於大家都不敢再站出來說實話。