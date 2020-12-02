歌迷準備搶票！五月天演唱會宣布加場

五月天於11月初公布要從桃園唱到台中、台南，從2020年的12月26日唱到2021年3月29日成軍日，舉辦「好好好想見到你 Mayday fly to 2021北中南巡迴演唱會」，桃園國際棒球場5場、台中洲際棒球場5場、台南市立體育場5場，而今（2）日稍早主辦單位相信音樂則在臉書上宣布加場，讓歌迷興奮不已。

我是廣告 請繼續往下閱讀

相信音樂在臉書宣布，「1

2/25（五）桃園加場確定！」五月天在桃園、台中共10場的演唱會門票開賣後在短短5分鐘內售出，而加場的演唱會門票將於12月5日開賣，而共10場的演唱會門票也將在清票後釋出，詳細購票資訊請洽拓元售票系統，至於

台南場門票開賣時間為2021年1月10日早上11點開賣。

「好好好想見到你 Mayday fly to 2021 演唱會」將在桃園國際棒球場舉辦5場，時間分別是2020年12月26日、27日、31日到2021年1月1日、2日；台中洲際棒球場共5場，分別是02月17日、18日、20日、21日、22日；在台南市立體育場舉辦的時間則是3月20日、21日、27日、28日、29日，與歌迷相約12月桃園跨年、2月台中過年、3月台南歡度成團24周年。

▲相信音樂在臉書宣布五月天演唱會加場。（圖／翻攝相信音樂臉書）