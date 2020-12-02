蘇貞昌備詢綠委幫忙加油 林為洲：丟臉、虧你們國會議員
蘇貞昌備詢綠委幫忙加油 林為洲：丟臉、虧你們國會議員
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-02 13:06:28
國民黨立委蔣萬安1日於立法院質詢萊豬議題，並提到南下到屏東關心豬農，結果反被行政院長蘇貞昌問「哪一家？」蔣萬安當下為保護豬農表示「我不能說」，引發台下民進黨立委鼓譟、甚至有人對他喊「根本沒去！」、「他講假的啦」。綠委趙天麟更在臉書嘲諷「難怪國民黨不敢質詢」、「政治金童不堪一擊」。國民黨團總召林為洲痛批，民進黨立委當起監督對象的啦啦隊，自以為蔣萬安被問倒，見獵心喜的樣子丟國會的臉。
蔣萬安昨質詢時提到屏東豬農擔心美豬開放後，國內養豬產業受到衝擊。未料蘇貞昌不但反質詢，他關心的還不是「豬農擔心什麼」，而是問蔣「你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說，他們怕被水表」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌，蘇貞昌還說，「啊！你就是這樣，你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都非常支持我們。」林為洲批評，在野黨在質詢行政院長，民進黨立委竟然在下面當啦啦隊，還鼓譟、一副見獵心喜的樣子，直呼「我們是國會（議員）欸！很丟臉！」
林為洲表示，從牛肉麵店、養豬場、豬肉加工廠，現在大家都怕被查水表，蘇貞昌要把全台灣跟牛豬有關的都說成使用萊劑，合理化明年一月進口萊豬的政策，簡直要逼死牛肉、豬肉產業鏈的所有廠商。國民黨立委洪孟楷也批評，民進黨立委從上周自願當行政部門護衛隊，到昨天變成蘇貞昌的啦啦隊，在台下叫囂、吆喝，事實證明，蔣萬安確實有到屏東參訪豬農，影片會說話，信功肉品也拿出證據打臉蘇貞昌，「自甘淪為行政院啦啦隊是你們的事情，但身為民代應該要和全國人民負責」。