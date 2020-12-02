員工要哭了！除這2家國營銀行 6大公股行庫年終恐縮水
員工要哭了！除這2家國營銀行 6大公股行庫年終恐縮水
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-12-02 13:19:18
由於新冠肺炎疫情衝擊，在降息及紓困影響下，公股銀行（2020）年獲利也出現衰退，今（2）日在立法院財委會更有立委關切公股行庫年終獎金是否也會跟著縮水。對此，除台灣銀行及土地銀行之外，與會的6大公股行庫董事長都舉手表示年終獎金可能會縮水，而財政部長蘇建榮也解釋，台銀及土銀因有薪資脫鉤方案較不受影響。
國民黨立委賴士葆質詢有關公股銀行今年的獲利情況及員工年終獎金，其中合庫金明年編列繳庫數為新台幣27.66億元、兆豐金18.63億元，台灣金14.25億元，第一金14.31億元、彰銀5.06億元、華南金1.03億元、台企銀3110萬元，他也追問明年公股銀行編列的繳庫數是否可以達到？多數的公股銀董事長都表示，明年的繳庫數可以達到。賴士葆再進一步指出，今年泛公股銀行獲利都比去年衰退，今年的年終獎金會縮水的舉手？結果，除了國營的台銀及土銀之外，其他泛公股行庫董事長都舉手，反映年終可能會有縮水的情況。蘇建榮則補充說明，台銀及土銀是因為有薪資脫鉤方案較不受影響。另外，民進黨立委林楚茵則質疑公股銀行員工平均年齡比民營銀行高，年輕人流動率也偏高，要求財政部提出相關報告，蘇建榮則解釋離職率高有時是因年輕人跳槽其他公股銀行所造成，會請各公股銀行3個月內提出相關方案。