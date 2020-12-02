上山暢遊阿里山　山下來嘉喝好咖啡

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阿里山管理處處長馬惠達表示，阿里山除了聞名世界的高山茶，阿里山咖啡近年在國內精品咖啡豆評鑑比賽屢獲佳績，阿里山管理處近年來除了推動阿里山茶之旅觀光體驗活動外，也致力推動阿里山咖啡觀光產業，今年首次與嘉義市觀光協會合作，邀集嘉義咖啡相關業者在嘉義市北門驛辦理咖啡市集活動，除了提供遊客體驗咖啡旅遊及品嚐甘醇阿里山咖啡外，並結合大阿里山的生態，以「精緻、深度、小眾」方式，邀請大家來一趟嘉義山下喝好咖，上山暢遊阿里山咖啡莊園生態之旅，以行銷阿里山咖啡及嘉義在地觀光產業。
嘉義市觀光協會理事長許賢哲表示，近年來臺灣人喝咖啡的比例逐漸提高，每天一杯咖啡已成為生活的一部分；如果想喝一杯道地的臺灣阿里山原豆咖啡，在嘉義市巷弄間就有逾百間的獨立咖啡館可以品嘗，是臺灣咖啡館密度僅次於臺北市最高的城市之一。
「嘉義國際咖啡文化節＆遇見好咖市集」活動，訂於12月12日至13日上午10時至下午6時於北門驛辦理，活動內容有咖啡拉花免費體驗教室、咖啡立體雕花展演，現場邀請好咖吉他手和你共渡浪漫假期的好咖浪漫吉他音樂會，另外還有好咖消費券買千送限定馬克杯及消費滿額抽獎等好康活動；同時，為配合活動辦理，林鐵處也特別推出「檜來嘉驛」檜木列車體驗活動，民眾在嘉義車站即可現場購票乘車，搭乘體驗全台唯一檜木列車往返北門驛活動現場及檜意森活村，不用上阿里山也能於嘉義平地間體驗懷舊檜木列車。