中市府不蓋二辦公大樓改停車場？議員質疑盧秀燕長遠規劃
中市府不蓋二辦公大樓改停車場？議員質疑盧秀燕長遠規劃
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-12-02 14:00:00
台中市政府預定第二辦公大樓變為停車場？民進黨議員陳淑華今(2)日質詢表示，升格為直轄市後台中市就苦於辦公面積不足，原先前市長林佳龍規劃在台灣大道及惠中路的文高17用地做為第二辦公大樓，但市府明年竟編列預算做為停車場，雖然只簽6年，但未來捷運藍線要經過台灣大道，要求盧秀燕要有長遠規劃。
陳淑華表示，該文高17部分用地變更的機關用地，明年交通局編列1273萬元要推平整地成停車場，讓人質疑是否市府不蓋第二辦公大樓了？該處現在交通動線紊亂，極易塞車，市府棄二辦興建改推平成停車場，交通動線如何規劃？目前該地仍有民間私人土地，市府規劃停車場只面臨惠中路，台灣大道、文中路側都是私人土地，出入口只能在惠中路，而私地主則主張，若市府不蓋二辦，就還地於民，讓人民可以利用土地。陳淑華認為，停車場對外交通動線只能面臨惠中路，對交通動線有壓力，捷運藍線已獲中央初步核定，捷運藍線施工期程大約十餘年，那主政者應該勇於任事，為台中大力擘畫，第二辦公大樓的規劃、興建等，如果現在啟動，時程跟台中捷運藍線正好可以配合。
陳淑華更表示，他主張捷運藍線在台灣大道（至少文心路到惠來路路段）應開闢捷運藍線地下道，這重大計畫非常重要，而地下道與第二辦公大樓的興建並且共構，對該地區發展非常重要。沒有推拖拉的時間，需要有長遠台中發展眼光，必須到決策的時間了。盧秀燕表示，當時縣市合併，因為辦公地不夠才會有此規劃，但因警察局已遷到潭子，原警察局成為文心第二辦公大樓，因此在該地興建第二辦公大樓沒有迫切性，另外，還必須考量市府財務問題，加上惠中路附近住戶有停車的需求，因此先成為停車場，至於要先進行未來興建二辦規劃，會朝此方向進行。