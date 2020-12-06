修憲論壇／賴品妤來了！修憲成全民任務 樂見各方意見
修憲論壇／賴品妤來了！修憲成全民任務 樂見各方意見
編輯林莞茜/台北報導
calendar_today2020-12-06 10:00:00
隨著時代變遷與社會發展，已超過16年未修改的《中華民國憲法》漸傳出不合時宜的聲浪，蔡政府於今（2020）年成立修憲委員會，將就社會高度共識的議題進行討論，為使公民對修憲議題更有認識，並在討論過程中激發更多可能，《NOWnews今日新聞》即將舉辦第二屆修憲論壇，民進黨立委賴品妤也加入號召行列，呼籲全民踴躍提出看法、加入討論，讓我國憲政更加符合台灣現況！
被封為「太陽花女戰神」的民進黨立委賴品妤，同時也是目前第十屆立法院最年輕的立委，過去她曾在立法院工作長達十年，雖出身為政二代，卻自帶聲量，頻頻成為網路熱議焦點，進而走出自己的政治路。相當關心青年權益、公民權的賴品妤表示，前陣子立法院通過由不同政黨代表組成的修憲委員會名單，對於修憲能納入多方政黨想法她樂見其成，不過她也想提醒大家，修憲其實並不是只有「中央」的事，而是應該能夠加入社會各界的聲音，讓修憲更加地豐富、能有更多的討論。
賴品妤說，除了相對高共識的18歲公民權與廢考監兩院議題外，她建議不管是委員會或公聽會，也都可以納入地方政府、地方公職或是各種民間團體、青年團體、多元族群的意見，大家共同為我國憲政改革修出最適合的版本，若想知道更多關於修憲的進度、學者專家的看法與青年領袖的願景，就別錯過即將在12月10日登場的《NOWnews今日新聞》第二屆修憲論壇。