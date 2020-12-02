2022陳時中出戰侯友宜？名嘴「3點」分析：簡直是送死

針對2022年的縣市長選舉，國民黨與民進黨都開始慢慢布局，外傳衛福部長陳時中可能會代表綠營參選新北市長，出戰現任市長侯友宜。對此，資深媒體人韋安今（2）天稍早也在臉書提出「3點分析」，他認為，蘇貞昌角逐侯友宜勝出的機會渺茫，「簡直是『送死』」。

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自新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，衛福部長陳時中就表現突出、防疫有為，更成為下屆熱門的台北市長與新北市長人選。不過，面對媒體追問，陳時中僅回「現在真沒這心思來思考這問題。」

▲韋安臉書貼文。（圖／翻攝自韋安臉書）

至於侯友宜方面，日前則說「距離2022年還有時間，不用急，比較急的是我要將市政做好。陳時中現在最重要的是，聽進去蔡英文的話，進口萊豬時一定要把來源等資料標示清楚，好讓民眾能選擇吃或不吃。」





對此，韋安在臉書提出3點分析，其一，陳的聲望本來就在下降趨勢，而且底部在哪不知道；其二，護萊豬的衛服部長，對上豬肉攤商之子，簡直是「送槍」給人撿；其三，如果陳真的選新北，侯2022贏陳的票數，會遠超過當初2018贏蘇貞昌的。他並直呼「外傳陳時中可能選新北市長，簡直是『送死』」。（編輯：許苡晴）