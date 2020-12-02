高中實驗教育學習歷程檔案 教育部：比照一般生
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-02 13:57:53
針對近日高中實驗教育的自學生上傳學習歷程檔案的相關程序，教育部今（2）日表示，包括自學生在內的實驗教育學生，適用教育部訂定的專屬作業要點，有專屬的檔案上傳平台與資料庫，上傳件數及作業模式與一般學生相同，差別僅在自學生的課程學習成果認證是由實際授課的「實驗教育辦理者」負責。國教署未來也將持續辦理分區說明會，讓實驗教育學生、教師、家長都充分了解作業程序。
教育部國教署表示，為保障高中教育階段的學校型態實驗教育、公立學校委託私人辦理實驗教育以及非學校型態實驗教育學生（即自學生）的學習權利，在新課綱上路後能順利準備並上傳學習歷程檔案，教育部訂有作業要點，並建置實驗教育學生學習歷程檔案平臺、學生學習歷程資料庫，供實驗教育辦理者及實驗教育學生上傳學習歷程檔案。而在上傳項目和件數方面，一般生和自學生的上傳規範均相同，每年可勾選上傳至多6件學習成果，及至多10件多元表現作品，以利日後申請大學入學的資料準備，此外，不論哪種型態的高中生，如未上傳學習歷程檔案，或學生因故無法使用或選擇不運用學習歷程檔案，仍可採現行PDF 檔案制度上傳備審資料，報考大學權益不受影響。教育部表示，高中教育階段的實驗教育學生學習歷程檔案平台，目的在於回應實驗教育的多元課程，呈現學生的學習成果，是實驗課程成果的最好證明，也是學生個人特色和適性學習軌跡的最佳紀錄。