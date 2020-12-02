吳怡農接任北市黨部主委？綠營基層不反對：團結最重要
吳怡農接任北市黨部主委？綠營基層不反對：團結最重要
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-02 14:17:49
民進黨北市黨部主委，從今年年中主委選舉後難產至今，傳出民進黨內有初步共識，擬推舉民進黨智庫副執行長、壯闊台灣發起人吳怡農接任。而吳怡農昨天（1日）下午隨即發表聲明否認，表示「一定有比我更好的人選」，不過綠營基層對於吳怡農接任並不反對。同樣是主委可能人選之一的民進黨台北市議員阮昭雄，就在臉書上表示「黨內團結才是最重要的事」。
阮昭雄表示，最在乎的是民進黨的團結，只要有利於團結的事，成功不必在誰。「支持者勸進很多，需要我，我全力以赴，但是，我最在乎的，還是黨的團結。」阮昭雄說，「如果怡農有意願，黨內各方也這樣規劃，顯然大家認為怡農需要有歷練的機會，黨職是很好的歷練，如果黨內有共識，我願意成就，並且在之後黨務工作上全力支持，略盡棉薄之力」。而從年中開始就有意參選主委的前立委薛凌，以及前台北市議員王孝維，則有不同的看法。薛凌表示，有年輕具活力的新人才，要投入基層服務，這樣有助益、很好，但黨如果要叫她別選，那黨中央必須給她合理的說法，目前黨中央都沒明確指示。而王孝維則質疑，吳怡農黨齡不夠，難道中執會要為吳改變黨規？若真如此，中執委、中常委都要扛責任，他認為放風聲成分居多，相信很快就會解決，應會重選，而他會繼續努力再選一次，薛凌應該也會再選。