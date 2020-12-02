指揮中心硬起來！陳時中：偽造陰性報告罰15萬、送法辦

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第4類對象說明如下：1.自我國出境且3日內再入境者：須出示護照內頁出境日期或自臺灣出境機票票根等(使用電子通關，護照無紀錄者) 。2.0到6歲(未滿7歲)嬰兒及幼童：須出示嬰幼兒護照或可辨識出生日期等佐證文件。3.航班取消，導致核酸檢驗報告逾期者：須檢附原航班訂票資訊及原檢驗報告。4.緊急協處個案的同行者，須提供佐證文件。
指揮中心進一步指出，國人、持我國居留證的外籍人士及持我國居留證的陸港澳人士如不符合上述4類對象，但於海外確實無法取得核酸檢驗報告，得切結具體事由後登機，入境自費接受採檢，如後續查證不符規定，將依法裁罰。而且指揮中心也強調，持偽造或變照的核酸檢驗報告入境，裁罰15萬元且移送法辦；若切結入境自費採檢卻未配合者，也會裁罰5萬元；主動告知未持有核酸檢驗報告而逕自返台者，裁罰1萬元。另外指揮中心重申，對於非持有我國居留證的外籍人士及陸港澳人士，仍應具備3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，才可登機來台。
另外，為了讓民眾便於掌握COVID-19自費檢驗資訊，已經公布全國各自費檢驗指定醫院相關收費資訊，方便民眾上網查閱，根據指揮中心表示，COVID-19自費檢驗費用，依醫療法第21條規定：「醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之」，其中非屬健保給付項目，直轄市、縣市主管機關應衡酌醫用者意見，參考醫院提供之醫療設施水準、成本分析與市場行情等資料，依審查程序據以核定。目前全國84家自費檢驗指定醫院，檢驗費用約5000到7000元；另有37家提供快速檢驗服務，民眾可於當日就醫採檢及取得報告，快速檢驗費用以7000元居多數。
指揮中心指出，各國COVID-19自費核酸檢驗費用有所不同，依據駐外單位提供資料，美國自費檢驗費用約為美金250元（折合新台幣約7100元）以下；英國自費檢驗費用約為英鎊130至200元不等（折合新台幣約5,000至7,600元）；日本自費檢驗費用約為日幣25000至50000元不等（折合新台幣約7000至14000元），與我國自費檢驗收費相當。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。