指揮中心硬起來！陳時中：偽造陰性報告罰15萬、送法辦

中央流行疫情指揮中心，為了因應國際疫情嚴峻，昨(1)日秋冬防疫專案正式上路，根據指揮中心統計，昨日入境航班26架次(桃園機場25架次、松山機場1架次)、入境旅客計1141人，沒有違規個案；其中2人未持有核酸檢驗報告，1人為經部會專案簽准，另1人登機前出示檢驗報告，但抵台時遺失，經與航空公司確認無誤；2人皆入境自費採檢後，配合後續居家檢疫措施。

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指揮中心表示，針對部分國人、持我國居留證的外籍人士及持我國居留證的陸港澳人士於海外確有取得核酸檢驗報告困難情形，指揮中心持續盤點樣態，除前已公布緊急協處個案、來自無法自費篩檢國家、部會專案經指揮中心同意等3類對象，新增第4類「其他經指揮中心公告對象」，在簽署切結書及檢具佐證文件後，可以改為入境自費採檢、不被裁罰。

第4類對象說明如下：1.

指揮中心進一步指出，國人、持我國居留證的外籍人士及持我國居留證的陸港澳人士如不符合上述4類對象，但於海外確實無法取得核酸檢驗報告，得切結具體事由後登機，入境自費接受採檢，如後續查證不符規定，將依法裁罰。而且指揮中心也強調，持偽造或變照的核酸檢驗報告入境，裁罰15萬元且移送法辦；若切結入境自費採檢卻未配合者，也會裁罰5萬元；主動告知未持有核酸檢驗報告而逕自返台者，裁罰1萬元。另外指揮中心重申，對於非持有我國居留證的外籍人士及陸港澳人士，仍應具備3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告，才可登機來台。

另外，為了讓民眾便於掌握COVID-19自費檢驗資訊，已經公布全國各自費檢驗指定醫院相關收費資訊，方便民眾上網查閱，根據指揮中心表示，COVID-19自費檢驗費用，依醫療法第21條規定：「醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之」，其中非屬健保給付項目，直轄市、縣市主管機關應衡酌醫用者意見，參考醫院提供之醫療設施水準、成本分析與市場行情等資料，依審查程序據以核定。目前全國84家自費檢驗指定醫院，檢驗費用約5000到7000元；另有37家提供快速檢驗服務，民眾可於當日就醫採檢及取得報告，快速檢驗費用以7000元居多數。

指揮中心指出，各國COVID-19自費核酸檢驗費用有所不同，依據駐外單位提供資料，美國自費檢驗費用約為美金250元（折合新台幣約7100元）以下；英國自費檢驗費用約為英鎊130至200元不等（折合新台幣約5,000至7,600元）；日本自費檢驗費用約為日幣25000至50000元不等（折合新台幣約7000至14000元），與我國自費檢驗收費相當。