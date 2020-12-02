中國對澳洲葡萄酒課重稅　彭博：被中霸凌者將團結反擊

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中國為此不斷祭出手段報復，每年買進 70% 澳洲出口大賣的中國，5 月對澳洲產的大麥、牛肉課徵關稅；6 月發佈澳洲旅遊警告，稱澳洲內有「種族歧視言行和暴力行為」，提醒中國遊客「切勿前往澳大利亞旅遊」。據澳洲政府統計，2019 年有逾 143 萬名中國遊客拜訪澳洲，消費超過 120 億澳幣。
11 月中國商務部進一步對澳洲葡萄酒加徵高額關稅，據統計，中國是澳洲最大的葡萄酒進口國（佔 40% ）。澳洲政府對此表示非常失望，反對任何葡萄酒生產商將產品傾銷到中國的指控，將會透過世界貿易組織（ WTO ）維護澳洲權益。
劍橋大學王后學院院長、安聯（ Allianz ）首席經濟學家埃里安（ Mohamed A. El-Erian ）於《彭博社》評論，許多人也許會認為中國、澳洲雙方始終會找到和解的途徑，但這可能是美中對抗局勢下的一部分，未來將會有更多國家被影響。
埃里安指出，中國效仿了川普的方式，但攻擊的對象是長期與美國有緊密國安合作的澳洲。過去澳洲採取「雙邊模式」，享有美國與「五眼聯盟」的情報共享和軍事合作，同時有中國貿易和投資帶動經濟發展，但近期這個低成本、高成效的模式成本顯著提高了。川普政府在合法貿易、智慧產權和投資上強硬的要求中國遵守規矩；而中國也透過一帶一路、疫情期間的口罩援助，展現它在雙邊關係上的野心。
《彭博社》評論指，華為 5G 建設在全球的版圖、亞太地區的緊張局勢，都可以見到美國在其中扮演的角色。在拜登政府展現其對中政策之前採取「雙邊模式」的國家不會減少，但如果美國隊中國更加強硬，將會增加這些國家的成本，勢必會被迫「選邊站」，在世界尚未從 COVID-19 疫情衝擊復甦的現時，世界經濟將面臨更大的壓力，加劇國家內部與國際社會間的財富不平均，經濟發展與金融的分歧以及挑戰多邊體系。
《華爾街日報》先前報導，川普政府正在制定一個「報復計畫」以推動西方國家，反擊中國施加的京畿壓迫，歐盟勝智呼籲美國抓緊機會建立一個全新的聯盟。英國前外交大臣芮夫金（ Malcolm Rifkind ）表示，中國如果是與單一個國家，甚至是泰國、韓國，日本等發展較好的國家，中國都處於站上風，但在現實世界，潛在受害者會攜手以確保能夠發出集體和協調的響應。
12 月 1 日 19 個國家、逾 200 位議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（ IPAC ）發起全球買澳洲葡萄酒運動，向中國的霸凌行為表達抗議。美國共和黨眾議員約霍（ Ted Yoho ）呼籲大家一起幫助朋友；斯洛伐克歐洲議會議員萊克斯曼（ Miriam Lexmann ）敦促大眾一起對抗中國的欺凌行為。台灣駐美代表蕭美琴也在推特上轉發並說，似乎是時候囤幾瓶澳大利亞葡萄酒了。