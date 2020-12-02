許明杰《天之驕女》由善轉惡　與她樂玩角色扮演

8點檔《天之驕女》許明杰（飾顏聖元）和林昀希（飾劉千娜）由善轉惡，兩人聯手壞事做盡，成為新生代最佳反派，許明杰所飾演的瘋癲惡人及經典台詞充滿喜感，讓網友印象深刻，邊看邊笑；飾演小三的林昀希走在路上沒被罵，反倒常有店家跟她說「千娜加油」，或是遞小紙條給她加油打氣，令她備感窩心。

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▲林昀希（左）飾演小三沒被觀眾罵。（圖 / 三立提供）

× ▲林昀希（左）飾演小三沒被觀眾罵。（圖 / 三立提供）

從一開始的「聖光千娜」到現在的「小三千娜」，林昀希用最快的速度調整心境，認為「聖光千娜」所有的同理心被掏空後發現人性太醜陋，她為了不再讓自己受傷，把黑暗面徹底釋放，其實是用自己的方式在保護自己。劇中林昀希愛上已婚的黃玉榮，表面上和他的妻子張靜之當假面閨密，私下卻勾引黃玉榮還懷上他的小孩，現實中林昀希曾有和閨密因男人而撕破臉的經歷，好姐妹喜歡上她的男性好朋友，於是就幫忙製造了很多機會相處，直到有天好姐妹打來哭著跟林昀希說，男生從頭到尾喜歡的就是林昀希，為什麼要讓她這麼難堪，因為這件事讓林昀希同時失去了兩位好友。

▲許明杰（右）跟林昀希有許多對手戲。（圖 / 三立提供）

× ▲許明杰（右）跟林昀希有許多對手戲。（圖 / 三立提供）

許明杰一開始加入《天之驕女》時，觀眾的認同度不高，他既納悶又無奈，甚至還會影響他的心情和工作狀態，後來自己慢慢想開，「很多事情沒辦法改變，那就改變自己的心態吧！」於是許明杰開始扮演反派，並和導演加了很多把角色鮮明化的元素，以及劇本裡沒有的台詞，像是一些經典台詞「你以為你是海豚哦」、「是在哈囉！」還有劇本裡要他稱呼林昀希「千娜娘娘」，他心想機會來了，以前看古裝劇覺得太監的腔調跟肢體很有趣，所以決定嘗試看看，意外受到觀眾喜愛。