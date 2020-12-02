馬來貘寶寶貘豆長大了　換上黑白新衣自學游泳

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馬來貘寶寶貘豆長大了　換上黑白新衣自學游泳

中央社

calendar_today2020-12-02 16:12:49

台北市立動物園2日表示，馬來貘寶寶「貘豆」靠著自學勤練游泳，現在已能穩定繞著媽媽游上幾圈。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真　109年12月2日
▲台北市立動物園2日表示，馬來貘寶寶「貘豆」靠著自學勤練游泳，現在已能穩定繞著媽媽游上幾圈。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真　109年12月2日
（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市動物園今天表示，9月出生的馬來貘寶寶「貘豆」身體花紋逐漸轉變為成年黑白花色，且靠著自學勤練游泳，從不敢下水，到現在能穩定繞著媽媽游上幾圈。
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為了覓食及躲避敵人，潛水及游泳技巧對於馬來貘而言非常重要。動物園表示，3個月大的「貘豆」身體花紋開始有了變化，小時候適合隱蔽在雨林的花外套逐漸消失，慢慢換上成年的「黑白泳裝」。
動物園指出，「貘豆」第一次跟著媽媽「貘芳」到戶外放風時，「貘芳」立刻開心下水，不斷用鼻子鼓勵「貘豆」，「貘豆」卻只是站在岸邊，媽媽只好趕緊結束短暫的泡水之旅。

隔天，保育員將水位降到40公分，「貘豆」終於跟著媽媽一起下水走動，不過沒多久就在水池邊發抖，保育員只好立刻將牠抱回室內擦乾保溫。

接著幾天「貘豆」玩水時間慢慢加長，還會直接躍入水中找媽媽，保育員也慢慢升高水池水位。隨著練習，貘豆已進步到下水後可以繞著媽媽游上幾圈，游泳和潛水技巧都很穩定了。
動物園表示，保育員每天下午會讓「貘豆」母子在室內和活動場間自由進出，但如果氣溫在20度以下，就會讓母子倆留在室內，民眾想看馬來貘寶寶特有的花紋，千萬要把握時間。（編輯：李亨山）1091202
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