台股收13989點續創歷史新高　挑戰「萬四」眾所矚目

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國泰台灣5G+ ETF(00881)經理人蘇鼎宇表示，近期台股除了因新台幣走勢較強外，另一個吸引外資、推升行情的因素，即為具成長潛力的5G概念股，裏頭包含半導體、關鍵零組件與電腦周邊和通信網路類，他也以「護國神山群」來形容。
根據台灣指數公司公佈的最新資料，截至今年10月底，「台灣5G+通訊指數」前10大成分股為：台積電、聯發科、鴻海、聯電、大立光、台灣大、廣達、瑞昱、聯詠、矽力-KY等。產業類別上，半導體約佔55.3%、關鍵電子零組件及電腦周邊合計約31.3%、通信網路類約5.70%。充分反映出台灣科技業最強而有力的競爭優勢。
此外，根據IEK等研調機構的資料顯示，近8成的全球5G手機及基地台零組件與台廠密切相關，顯示全球5G的佈建及推展，將不能缺少「台灣5G國家隊」的參與。且GSMA通訊協會表示，5G網路連接數才剛開始加速，預期在5G iPhone及各大手機推出後，2021年才是5G真正爆發期。觀察台灣5G+通訊指數近3年漲幅約達66.4%，隨明（2021）年5G產業進入爆發期，未來表現更值得期待。
不過，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，台股企業第三季財報表現多不錯，但仍多少受到匯損影響，第四季多數廠商也可能會有季節性下修狀況，但因缺料及產能滿載造成的漲價情形持續，部分電子供應鏈有望表現續強。整體來說，12月盤勢在外資開始休假下可能先進入休息狀態，但從年度獲利成長率的角度來看，明年台股上半年仍然看好。