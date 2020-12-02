防疫9局下半 蔡英文：不要被逆轉
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-02 14:39:53｜update2020-12-02 14:52:16
近期新冠肺炎疫情在國際上有再度爆發的跡象、台灣的境外移入個案也逐漸增多。為此，政府在12月1日開啟了「秋冬防疫專案」，提升防疫層級，今（2）天蔡英文總統表示，防疫這場比賽要打到9局下半才會分出勝負，千萬不能被逆轉。
蔡英文在今天主持民進黨中執會前表示，已經進入12月，今年已經快結束了，但疫情的挑戰還沒有結束。前天，境外移入病例暴增了24例，證明國際疫情還是非常的嚴峻。如果用棒球來比喻，防疫這場比賽，要打到九局下半才會分出勝負。面對現在疫情的發展，台灣的防疫成果，千萬不能被逆轉。蔡英文指出，政府啟動「秋冬防疫專案」，就是要強力守住疫情防線，保障國人的健康安全。在強化「邊境檢疫」部分，會要求所有入境及轉機旅客，必須檢附登機前3天內的檢驗報告，降低移動的風險；在「醫療應變」方面，則會加強各級醫療院所和社區的通報採檢，要更快、更有效的通報、轉介疑似個案；最後，是「社區防疫」的力道，現在進出8大類，也就是幾乎所有的室內公共場所，都必須配戴口罩。蔡英文說，雖然這些防疫措施，雖然會造成一些生活上的不方便，但只有這樣，台灣才能守住疫情、才能讓台灣繼續成為世界上最安全的地方。