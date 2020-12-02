投身當YouTuber　黃瑄嘆老公情變：不再溫柔體貼

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黃瑄表示從今年10月開始，老公「馬卡龍先生」特地找了金主來投資她開創工作室，製作「話啦啦」吃喝玩樂的YouTube 頻道，她笑說就是什麼話都可以說，而且可以把自己隱身到幕後，從節目企劃做起，並找來螢幕初吻男星「趙駿亞」當來賓，她說謝承均及謝京穎、瑭霏也來上過節目，每一次的交流都讓她印象深刻。黃瑄表示也因為老公找了金主投資頻道拍攝，讓她們夫妻的關係昇華成工作夥伴，黃瑄忍不住抱怨說變成同事之後，兩人對話都變了，再也不溫柔體貼，反而電話打來劈頭就問「影片要上架了沒！」讓她感到小小失落。
黃瑄表示跟老公「馬卡龍先生」從3月就分隔兩地，加上疫情的關係，已經9個月沒見面，每天只能透過視訊來關心彼此，讓她笑說兩人根本是「筆友」關係。但還好黃瑄跟爸媽住，小孩對老公的投射有轉移到家人身上。黃瑄透露幾次到幼稚園接兒子的時候，當兒子看到同學的爸爸來接他們的時候，都會說：「我的爸爸在新加波」，讓她備感心疼。
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