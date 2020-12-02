美豬進口5大管理配套 蔡英文強調政府會為食安把關
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-02 14:57:01｜update2020-12-02 14:59:44
含萊克多巴胺的美豬、美牛即將在2021年元旦進一步開放進口，但爭議從8月延燒至今，該如何配套，成了民眾最關注的焦點。蔡英文總統今（2）天也針對豬肉全方位管理措施發表談話，強調政府會掌握源頭、做好檢查，為食安把關，讓民中吃得安全、吃得安心。
蔡英文表示，昨天「台灣豬識別標章」已經開始試辦，農委會也發出第一批標章。申請台灣豬標章的業者，要附上證明文件、簽切結書，標章也都有防偽功能。政府用最嚴謹的標準，就是要讓國人可以安心消費國產豬肉。蔡英文說，針對進口豬肉，行政院也公布5大管理措施，會掌握源頭、做好檢查，讓標示跟著肉品走。人民關心食安是必然的，推出這5大管理措施，也就是為了要讓民眾能夠安心。不過，蔡英文也要再次強調，美豬、美牛並非單一議題，而是解決貿易困難的問題，也是為了爭取國家有寬廣的經貿國際空間，讓台灣能夠重返國際經貿舞台的關鍵一步。她很樂意看到，立法院已經恢復質詢；透過詢答，問題和答案也能更清楚地呈現在國人面前。在國際標準和科學證據的前提下，政府一定會把關食安，保護國人的健康，讓大家吃得安全、吃得安心。